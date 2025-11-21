2026 Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda.

(TBMM) - DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, 2026 yılında şehir hastanelerine hizmet alımı ve kullanım bedeli başlığı altında toplam 136 milyar lira ödeme yapılacağını belirterek "Bu bütçe çok yetersiz. 1 trilyon 475 milyarlık bir bütçenin yaklaşık yüzde 10'unu daha hiçbir kalem oynatmadan direkt şehir hastanelerine boca ediyorsunuz.Bu paydan nasiplenmek isteyen ciddi bir zümre oluşmuş durumda ve maalesef çoğu iktidarınızın bürokratik ve siyasi paydaşları konumunda. Halkın sağlık hakkı sürekli olarak gasp ediliyor" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, Sağlık Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesabı görüşülüyor.

Komisyonda konuşan DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, sağlığın artık hak olmaktan çıktığını ve piyasaya açıldığını belirterek "Devletin sağlıkla ilgili kamusal yükümlülükleri özel sektöre devredildi. Öyle ki kamu özel işbirliği projeleri siz de çok iyi biliyorsunuz. Şehir hastaneleri bunlardan biriydi ve siz de gördünüz ki şehir hastaneleri kamuya ciddi anlamda yük olmaya başladı ve buradan geri adım attınız. Ama yük hala kamunun sırtında ve bir kambur gibi taşınacak" dedi.

Bozdağ: "1 trilyon 475 milyarlık bütçenin yaklaşık yüzde 10'unu hiçbir kalem oynatmadan şehir hastanelerine boca ediyorsunuz"

2026 yılında şehir hastanelerine hizmet alımı ve kullanım bedeli başlığı altında toplam 136 milyar lira ödeme yapılacağına dikkat çeken Bozdağ, "Bakınız bütçenizi açıkladınız. Bu bütçe çok yetersiz. 1 trilyon 475 milyarlık bir bütçenin yaklaşık yüzde 10'unu daha hiçbir kalem oynatmadan direkt şehir hastanelerine boca ediyorsunuz. Politikalarınız kapitalizmin oyunlarına göre kurmuş durumdasınız. Böyle olunca da sermaye sağlığa çökmeyi çok iyi biliyor. Bu paydan nasiplenmek isteyen ciddi bir zümre oluşmuş durumda ve maalesef çoğu iktidarınızın bürokratik ve siyasi paydaşları konumunda ve sağlık hakkı halkın sürekli olarak gasp ediliyor. O yüzden bu şehir hastaneleri ile ilgili yapılan sözleşmeler derhal feshedilmelidir. Yapılan ödemeler sonlandırılmalıdır ve şehir hastaneleri kamuya devredilmelidir" diye konuştu.

"SGK özel sektöre yeni bir sermaye akım aracı haline gelmiş"

Bozdağ, "Sağlıkta Dönüşüm Programı" ile bugün neredeyse sağlık hizmetleri 1/3'ünün özel sektöre devrilmiş durumda olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Nitelikli yatak sayılarından yoğun bakım yatak sayılarına kadar özel sektör kamuya göre üstün durumda. Yüzde 35'i hastanelerin özel sektörde, hastane yataklarının yüzde 20'si, yeni doğan yoğun bakımların yüzde 51'i, MR cihazlarının yüzde 46'sı ve 2024 yılı istatistikleri bu şekilde iktidarını bu şekilde... Bu politikalara devam ederse eğer toplum giderek sağlığa ulaşmak için özel sektöre bağlı hale gelecek. Aslında kamu çatısı altında yurttaş bugün sağlık harcamalarını cebinden karşılıyor. 2008 yılından beri yurttaşlar sağlığa sağlık sigortası primi ödüyorlar. Ayrıca katkı katılım payları, reçete, ilaç katılım payları söz konusu ve SGK aynı zamanda özel hastanelerden de hizmet almaya başlamış durumda. Bunlar hep sağlıkta dönüşüm programının uygulamaları ve bir parçası. Bakınız kişi başı ödeme özel hastaneleri SGK'dan doğru kamu hastanelerinin iki katı yani SGK burada özel sektöre yeni bir sermaye akım aracı haline gelmiş. Sermaye doğrudan olduğu gibi bir şekilde de dolaylı olarak kamu kaynaklarını sömürmekte. Bu durum sağlıkta çeteleşmeye kadar vardı. Tüm bu ranta rağmen 1 milyar 47 milyon hastanın başvuru sayısı olarak belirttiğimiz 66 milyonu sadece özel hastanelerdir. Kamunun yükünü de taşımıyor. Özel sektör rantı alıyor ama kamunun yükü kamu hastanelerinde kalıyor."

2002 yılına kıyasla 2023 yılı itibariyle cepten yapılan sağlık harcamalarının sürekli olarak arttığına dikkati çeken DEM Partili Bozdağ, "Dört katına çıkmış. Bugün artık toplam sağlık harcamalarının çok büyük bir bölümü SGK tarafından sağlanmaktadır. SGK kaynağını yurttaşların ödediği sigorta primi ve katılım paylarından sağlıyor. Bu durum gerek cepten yapılan harcamalar gerek sigorta primi katkısıyla bugün artık sağlık neredeyse tamamen yurttaşın cebinden çıkıyor. Oysa merkezi Genel bütçeden sağlık hizmetlerinin ücretsiz bir şekilde karşılanması gerekiyor. Sağlığa bütçe ayırıyor oluşunuz, sağlığı ücretsiz bir hizmet olarak sunduğunuz anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Gergerlioğlu: "İyi bir anemnez alınsa o otelde bir zehirlenme vakası olabileceği ortaya çıkardı"

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, Böcek ailesinin ölümüne değinerek "Ailenin bir otelde ilaçlamadan dolayı öldüğü, neredeyse netleşti. Dört kişilik bir aile yok oldu. Bu aile hastaneye gidiyor. Geri çevriliyor. Hasta daha sonra Çapa Tıp Fakültesi'ne gidiyor ailece ve çok geç kalınmış oluyor. Şimdi ben de bir hekimim, zehirlenme şüphesi neden düşünülmedi? Toksikoloji laboratuvarları mı yetersiz? Hekimleriniz mi iyi eğitim almamış? Bunları sorguluyor musunuz? Göz göre göre bir aile yok oldu" diye tepki gösterdi.

Erken teşhisin zamanında yapılsaydı Böcek ailesinin kurtarılabileceğini söyleyen Gergerlioğlu, "Bir hekimin en başta yapması gereken şey anemnezdir. Anemnez almayı siz önemsemiyor musunuz? İyi bir anemnez alınsa o otelde bir zehirlenme vakası olabileceği ortaya çıkardı. İyi hekimliğin şartlarını ortadan kaldırdınız maalesef ve sonuçta bu tür olaylar devam edip gidiyor" dedi.

"Özel hastanelerde yüzde 65 yenidoğan bebek yatak sayısı oranı varken kamuda ise yüzde 35"

Yenidoğan Komisyonu üyesi olduğunu hatırlatan Gergerlioğlu, şöyle konuştu:

"Sizi aylarca bekledik Sayın Bakan. Gelin de bize İstanbul İl Sağlık Müdürü olduğunuz zamanda İstanbul'daki bu skandalların bir hesabını verin diye bekledik. Gelmediniz. Israrla gelmediniz. Neden gelmediniz? İstanbul'da yeni doğan bebek yatak sayıları ile ilgili büyük bir skandal oran var. Biliyor musunuz onu? Biz bunu Yenidoğan Bebek Komisyonu'nda çok konuştuk. Kamusal hizmeti doğru dürüst sunamadığınız için özel hastanelerde büyük büyük bir yenidoğan bebek yatağı patlaması yaşandı ve büyük bir istismar yaşandı. Ben size oranları vereyim mi? Kamu kamusal olarak iyi bir hizmet yapmanız gerekirken yapmadınız ve özel hastanelerde yüzde 65 yenidoğan bebek yatak sayısı oranı varken kamuda ise yüzde 35. Bu olacak iş mi?"