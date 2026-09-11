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2026 APEC CEO Zirvesi, 17-18 Kasım tarihlerinde Shenzhen'de düzenlenecek

2026 APEC CEO Zirvesi, 17-18 Kasım tarihlerinde Shenzhen'de düzenlenecek
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BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi, 17-18 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) CEO Zirvesi, 17-18 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenecek.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi tarafından perşembe günü yapılan açıklamaya göre, "Kazan-kazan ilkesine dayalı bir gelecek için refahı birlikte teşvik etmek" temasıyla düzenlenecek zirve, APEC ekonomilerinden siyaset ve iş çevrelerinden yaklaşık 1.000 temsilciyi bir araya getirecek.

Katılımcılar, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin oluşturulması, bağlantısallık, yapay zeka ve sürdürülebilir kalkınma gibi konuları ele alarak bölgedeki ekonomik büyümenin ilerletilmesine yönelik görüş ve önerilerini paylaşacak.

2026'da APEC'e ev sahipliği yapan Çin, 33. APEC Ekonomik Liderler Toplantısı'nı 18-19 Kasım tarihlerinde Shenzhen'de düzenleyecek. APEC CEO Zirvesi de bu toplantı kapsamında gerçekleştirilecek.

Çin böylece APEC'e üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Etkinlik, 12 yıl aranın ardından ilk kez Çin'de düzenlenecek.

Çin, bu yılki APEC için "Birlikte Refaha Ulaşan Bir Asya-Pasifik Topluluğu İnşa Etmek" temasını belirledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'na göre, 2026 APEC "Çin Yılı" kapsamında ülkenin çeşitli kentlerinde yaklaşık 300 etkinlik düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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