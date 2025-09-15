2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Başladı

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı'nca hazırlanan "2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları"na ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığının "2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları" konulu genelgesinde, " 2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları"nın, 2024-2028 dönemi On İkinci Kalkınma Planı uygulamaları kapsamında yayınlandığı belirtildi.

"Kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların bir taraftan öncelikli sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek nitelikteki altyapı alanlarına yönlendirilirken, yatırımların maliyet etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesine, mevcut sermaye stokunun daha etkin kullanılmasına ve yatırım harcamalarının en kısa sürede ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesine azami özen gösterilecektir" denilen genelgede, kurumların stratejik planlarının da dikkate alınacağı belirtildi.

Genelgede şunlar kaydedildi:

"Kamu yatırım harcamalarında azami düzeyde tasarruf edilirken kalkınma potansiyelini destekleyici mahiyetteki iktisadi ve sosyal altyapı yatırımlarına öncelik verilmeye devam edilecektir. Kamu kesimi yatırımları bütüncül bir yaklaşımla özel kesim yatırımlarını tamamlayacak şekilde tasarlanacak ve hayata geçirilecektir. Kamu yatırım öncelikleri özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımları ile ticareti destekleyecek mahiyette belirlenecek; iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştirecek nitelikli altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.

2026 Yılı Yatırım Programı hazırlıklarında, On İkinci Kalkınma Planı ve bu doğrultuda hazırlanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program'da yer alan amaç, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacaktır. Ayrıca, Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak kaydıyla, kamu idarelerinin stratejik planları da dikkate alınacaktır"

Genelgede, bütün kuruluşların "2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"nde belirtilen esaslara tabi olduğu belirtilerek, "Bütün kuruluşların 2026 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, 2026-2028 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nde belirtilen öncelikler, esaslar ve yatırım tavanlarını dikkate almaları talimatı verildi. Genelgede, tavan içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 13 Haziran 2025 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusu'na istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermeleri istendi.