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2025 yılı özel eğitim desteği tutarları 6 bin 100 liraya yükseltildi

2025 yılı özel eğitim desteği tutarları 6 bin 100 liraya yükseltildi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılı için özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere sunulacak eğitim desteklerinin bütçeden karşılanacak tutarlarını açıkladı. Bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için ise 1.708 lira olacak.

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, bu yıl katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1708 lira olacak.
Hazine Ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2025 Yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

AYLIK DESTEK 6 BİN 100 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Buna göre, 2025'te özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç bireysel eğitim için aylık 6 bin 100 lira, grup eğitimi için aylık 1078 lira olarak belirlendi. Bu tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten, aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak. Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Güncel
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Aylık destek miktarı 6 bin 100 liraya yükseltildi
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