"2025 Turizm Başkenti" Erzurum'da Palandöken Ekonomi Forumu başladı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu başladı.

Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen forumun açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum'un, Nene Hatun'un cesareti, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin irfanı, Alvarlı Efe Hazretleri'nin hikmeti, Nef'i'nin kalemi ve dadaşların vakur duruşuyla yoğrulmuş, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kutlu şehir olduğunu söyledi.

Etkinliğin daha adil dünyanın inşasına katkı sunmasını temenni eden Çiftçi, "Palandöken Ekonomi Forumunun, özellikle uzun süredir onurlu direnişle topraklarını savunan Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere bölgemizde ve dünyada zulme uğrayan tüm mazlum ve mağdurların sesi olabilmesini diliyorum." dedi.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere değerli bakanları ve EİT'in kıymetli temsilcilerini Erzurum'da misafir etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Erzurum'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde gerçekleşen bu anlamlı forum vesilesiyle sahip olduğu potansiyeli tüm dünyaya duyurma fırsatını yakaladığını belirten Çiftçi, şöyle devam etti:

"Erzurum, yüksek rakımı, elverişli iklimi, uluslararası standartlardaki tesisleri ve geçmişte ev sahipliği yaptığı prestijli organizasyonlarla, ülkemizin kış turizmi ve kış sporları alanında öne çıkan merkezlerindendir. Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri, yüksek irtifa kamp alanları, modern buz sporları tesisleri ve sporcu test merkezleriyle şehrimiz, yalnızca turizmde değil, sportif altyapı ve organizasyon kabiliyetiyle de bölgesel çekim merkezi haline gelmiştir. Bu stratejik kazanımlar, devletimizin vizyoner yatırımları ve destekleriyle mümkün olmuştur."

"Erzurum, üretimin merkezinde yer alan kutlu kavşak"

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentte yalnızca forum açmadıklarını, doğudan yükselen güçlü ekonomik dirilişin de kapılarını araladıklarını ifade etti.

Erzurum'un geçmişte olduğu gibi bugün de doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan, ticaretin, kültürün, üretimin merkezinde yer alan kutlu kavşak olduğuna dikkati çeken Sekmen, "Çin'den ta Avrupa'ya uzanan tarihi İpekyolu'nun mihenk taşı olan Erzurum, liman bölgelerine yakınlığıyla aynı zamanda güçlü merkez, petrol ve doğal gaz hatlarının kesişme noktası konumuyla da enerji koridorlarının en önemli sac ayağıdır." diye konuştu.

Sekmen, Erzurum'u sadece yaşanacak yer değil, üretilecek, büyütülecek, ihya edilecek yer olarak gördüklerini vurgulayarak, kentin aynı zamanda Anadolu'nun ekonomik nabzının attığı yer olduğunu belirtti.

Şehrin geçmişte İpekyolu'nun mihenk taşı, bugün ise modern lojistiğin, ihracatın, teknolojik üretimin ve akıllı kalkınmanın yeni durağı olduğuna işaret eden Sekmen, şunları kaydetti:

"Erzurum, doğuya açılan kapıdır. Erzurum, kuzeyi güneye bağlayan stratejik merkezdir. Burası Doğu Anadolu'nun yalnızca kalesi değil, artık kalbidir. ve o kalp, yatırımla, sanayiyle, teknolojiyle atmaktadır. Bugün Erzurum, Türkiye'nin dört bir yanındaki yatırımcılara cazip teşvikler, geniş sanayi alanları, güçlü ulaşım ağı, nitelikli insan kaynağı ve modern altyapısıyla ülkemizin önemli ticaret merkezidir. Erzurum'da yatırım yapmak demek, devlet destekleriyle, düşük maliyetlerle, yüksek verimlilikle üretim yapmak demektir."

EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık da kurumları tarafından "2025 Turizm Başkenti" seçilen Erzurum'a katkılarından ve desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere destek veren bakanlara teşekkür etti.

Palandöken Ekonomi Forumu'nun şehir ve ülke adına önemli bir adım

Bu süreçte Dünya Snowboard Kupası, Kış Olimpiyatları ve Palandöken Ekonomi Forumu gibi uluslararası program yaptıklarını kaydeden Çığlık, akşam yapılacak resmi açılışla 2025 Turizm Başkenti Erzurum programlarını taçlandıracaklarını anlattı.

Çığlık, Palandöken Ekonomi Forumu'nun şehir ve ülke adına önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Forum, dünyanın dört bir yanından gelen bakanlar, diplomatlar, uluslararası kuruluşlar, iş insanları ve alanında uzman katılımcıların katkısıyla küresel vizyonu bölgesel kalkınma hedefleriyle buluşturan stratejik platforma dönüşmüştür. Yapay zeka, dijital dönüşüm ve stratejik sektörler gibi çağın ruhunu yansıtan konularla, burada yapılan tartışmalarla yeni bakış açıları gündeme getirilecektir. Palandöken Ekonomi Forumu, yalnızca Erzurum'un değil, Türkiye'nin bir markası olarak bugün sahneye çıkmış olmaktadır. Bu büyük proje, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde güçlü Türkiye'nin teknoloji ve yenilikçilik ekseninde şekillendirdiği ve ilerlemeye devam ettiği bu süreçte büyük iş diplomasisi forumu olarak yoluna devam edecektir."

"Akıllı Bir Dünyada Eşitlikçi Bir Gelecek: Akıllı Ekonomiler ve Küresel Eşitsizlik" temasıyla düzenlenen forumda, "Küresel Ekonominin Gündeminde Akıllı Ekonomiler", "Türkiye'nin Yatırım Ufku: Fırsatlar ve Gelecek Vizyonu", "İklim Değişikliği, Ekolojik Dönüşüm ve Enerji Politikaları" gibi çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek.

Çok sayıda katılımcıyı ağırlayan forum yarın sona erecek.