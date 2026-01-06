Büyük İstanbul Otogarı'ndan 2025'te yaklaşık 14 milyon kişi yolculuk yaptı

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, 2024'te Büyük İstanbul Otogarı'ndan 20 milyon yolcu taşındığını, 2025'te ise sayının 13-14 milyona düştüğünü belirtti.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük İstanbul Otogarı'nda 2025'te otobüs seferlerinin bir önceki yıla göre azaldığını söyledi.

Önceden otogardan günde 1800 ila 2 bin 200 arasında sefer yapıldığını, bayramlarda da 2 bin 600 sefere çıkıldığını bildiren Özcan, artık sefer sayılarının düştüğünü dile getirdi.

Geçen yıl mayıs, hazirana kadar günlük 900 sefer yapıldığını anlatan Özcan, "Mayıs ve hazirandan sonra günlük sefer sayısı bayram ve sömestr tatili nedeniyle 1500-1950'ye çıkmaya başladı. Ekim ve kasım ayında maalesef seferler düştü. Otogardan yapılan sefer sayıları son 5 seneye göre yüzde 60 azaldı. 2025'te aylık ortalama 30 bin otobüs sefere çıktı." ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece'deki cep otogarı Trakya yolcusunu aldı

Birol Özcan, Büyükçekmece'de yakın zamanda cep otogarı açıldığını dile getirerek, Trakya yolcusunun yüzde 60-70'inin bu otogardan çıkan araçları kullanmasının da Büyük İstanbul Otogarı'ndaki seferleri etkilediğini kaydetti.

UKOME'nin Büyükçekmece'deki cep otogarıyla ilgili aldığı karara değinen Özcan, şöyle devam etti:

"Minibüsler Hadımköy'den çıkarak E-6 yolundan Trakya'ya gidecek denildi ama o minibüsler oradan geçmez. Çünkü o otogardan dolu olarak çıkmıyor. Onların esas yolcusu metrobüs yolcusu. Bunun için bizim yolcumuzun da yüzde 60, 70'ini onlar aldılar. Sefer sayılarının azalmasının nedeni Trakya'dan. 2024'te Büyük İstanbul Otogarı'ndan 20 milyon yolcu taşınırken, geçen sene 13-14 milyon yolcu taşımaya başladık."

"2 bin-2 bin 800 seferlere çıkacağız umuduyla bakıyoruz"

Otobüslerin maliyetlerinin arttığına dikkati çeken Özcan, "Van'dan gelen bir otobüs 1000 litre yakmış olsa 52 bin lira maliyet eder. Bu gidiş, geliş mazot parası. Maliyetler çok artıyor. Biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne belli saatlerde izin verilmesini istedik, otobüsler hem gitsin hem gelsin. Hatta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki fiyatı alın, dedik. 70 kilometre fark oluyor." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının uçak ve raylı sistemlerin bilet fiyatlarında taban ve tavan fiyatı belirlemesinin önemli olduğunu vurgulayan Özcan, ayrıca otobüs bilet fiyatlarının da bölgesel değil, il olarak yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

Özcan, sektörün sorunları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının çalıştay yapması gerektiğini dile getirerek, "2026'dan umutluyuz. Bu otogarın neşeli yılları gibi 2 bin-2 bin 800 seferlere çıkacağız umuduyla bakıyoruz." dedi.