2025 Kuşak ve Yol Forumu Nanjing'de Başladı

NANJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- 2025 Uluslararası Düşünce Kuruluşları İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de başladı.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı ve Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı Kurucular Konseyi Başkanı Fu Hua, cuma günü düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Xinhua'nın Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı'nın öncüsü olarak diğer ülkelerin medya ve düşünce kuruluşlarıyla işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Fu, ayrıca daha kaliteli habercilik ve politika araştırmaları yürütmeyi ve daha üst düzey bir çok taraflı değişim platformu oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Xinhua'nın ev sahipliğinde düzenlenen foruma, aralarında diplomatlar, uzmanlar ve gazetecilerin bulunduğu 30'dan fazla ülkeden 300'den fazla konuk katıldı. Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı Girişimciler Konseyi'nin 2025 toplantısı da cuma günü Nanjing'de gerçekleştirildi.

Fu toplantıda, Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı'nın altı yıl önce kurulduğundan bu yana Kuşak ve Yol araştırmalarını derinleştirme ve girişimin etkisini genişletme konusunda aktif bir rol oynadığını söyledi.

Fu, Xinhua'nın tüm üye kuruluşlarla işbirliğini sürdürerek yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği için görüş ve öneriler sunmaya devam edeceğini, insanlığın ortak değerlerini teşvik etmeye ve insanlık için ortak bir gelecek inşa etmeye daha fazla katkıda bulunacağını vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü'nün 15 diğer düşünce kuruluşuyla ortaklaşa başlattığı Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı, Nisan 2019'da faaliyete geçti.