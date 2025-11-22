Haberler

2025 Kuşak ve Yol Forumu Nanjing'de Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nanjing'de düzenlenen 2025 Uluslararası Düşünce Kuruluşları İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu, Xinhua Haber Ajansı'nın öncülüğünde 30'dan fazla ülkeden 300'den fazla katılımcı ile başladı. Forumda yüksek kaliteli habercilik ve çok taraflı işbirlikleri hedefleniyor.

NANJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- 2025 Uluslararası Düşünce Kuruluşları İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu, Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de başladı.

Xinhua Haber Ajansı Başkanı ve Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı Kurucular Konseyi Başkanı Fu Hua, cuma günü düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada Xinhua'nın Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı'nın öncüsü olarak diğer ülkelerin medya ve düşünce kuruluşlarıyla işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Fu, ayrıca daha kaliteli habercilik ve politika araştırmaları yürütmeyi ve daha üst düzey bir çok taraflı değişim platformu oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Xinhua'nın ev sahipliğinde düzenlenen foruma, aralarında diplomatlar, uzmanlar ve gazetecilerin bulunduğu 30'dan fazla ülkeden 300'den fazla konuk katıldı. Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı Girişimciler Konseyi'nin 2025 toplantısı da cuma günü Nanjing'de gerçekleştirildi.

Fu toplantıda, Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı'nın altı yıl önce kurulduğundan bu yana Kuşak ve Yol araştırmalarını derinleştirme ve girişimin etkisini genişletme konusunda aktif bir rol oynadığını söyledi.

Fu, Xinhua'nın tüm üye kuruluşlarla işbirliğini sürdürerek yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliği için görüş ve öneriler sunmaya devam edeceğini, insanlığın ortak değerlerini teşvik etmeye ve insanlık için ortak bir gelecek inşa etmeye daha fazla katkıda bulunacağını vurguladı.

Xinhua Haber Ajansı'nın düşünce kuruluşu olan Xinhua Enstitüsü'nün 15 diğer düşünce kuruluşuyla ortaklaşa başlattığı Kuşak ve Yol Çalışmaları Ağı, Nisan 2019'da faaliyete geçti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Kar maskesi takıp Trabzonspor maçlarına giderdim

Eski Fenerbahçeliden çok konuşulacak itiraf: Ben Trabzonsporluyum
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
İspanyol teknik adamın Arda Güler için söyledikleri olay oldu: O tam bir...

İspanyol teknik adamın Arda için söyledikleri olay oldu: O tam bir...
İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey iki alay askerin gelişiyle başladı

İstanbul'daki küçük Polonya! Her şey 2 alay askerin gelişiyle başladı
Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi

Türkiye'nin yeni kanayan yarası! Murat Övünç de dosyaya girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.