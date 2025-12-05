Haberler

Albüm: 2025 Küresel Yapay Zeka Makineleri ve Elektronik Fuarı, Çin'in Makao Bölgesinde Başladı

Makao'da başlayan 2025 Küresel Yapay Zeka Fuarı, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki işbirliği ve küresel fırsatlara odaklanıyor. Fuara 1.000'den fazla şirket ve 30'dan fazla ülkeden alıcı katıldı.

MAKAO, 5 Aralık (Xinhua) -- 2025 Küresel Yapay Zeka Fuarı, perşembe günü Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'nde başladı. Fuar, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi'ndeki işbirliğine ve küresel fırsatlara odaklanıyor.

Organizatörlerin bildirdiğine göre, Makao ve Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentinde eş zamanlı olarak düzenlenen fuara, yurtiçi ve yurtdışı pazarlardan 1.000'den fazla şirket katıldı. Fuara ayrıca, 30'dan fazla ülke ve bölgeden alıcı da yoğun ilgi gösterdi.

