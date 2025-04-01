2025 Hannover Messe Kapılarını Açtı
Almanya'nın en büyük endüstriyel ticaret fuarı Hannover Messe, 1 Nisan'da ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuar, endüstriyel yapay zeka uygulamalarının üretim süreçlerinde yarattığı dönüşümü ön plana çıkarıyor.
HANNOVER, 1 Nisan (Xinhua) -- Almanya'nın önde gelen endüstriyel ticaret fuarı 2025 Hannover Messe, pazartesi günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuar özellikle endüstriyel yapay zeka uygulamalarının üretim süreçlerinde yarattığı dönüşümü ön plana çıkarıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel