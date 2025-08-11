2025 Dünya Oyunları'nda Wakeboard Finali Gerçekleşti
Çin'de yapılan 2025 Dünya Oyunları'nda erkekler kategorisi wakeboard serbest stil finalinde Avustralyalı Noah Bollard altın madalya kazandı. Gümüş madalya Japon Tezuka Shota'nın, bronz madalya ise Güney Koreli Kin Yunseo'nun oldu.
CHENGDU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Oyunları Su Kayağı ve Wakeboard müsabakası erkekler kategorisi wakeboard serbest stil finalinde sporcular kıyasıya mücadele etti.
Final müsabakası sonunda altın madalyayı Avustralya'dan Noah Bollard, gümüş madalyayı Japonya'dan Tezuka Shota ve bronz madalyayı ise Güney Kore'den Kin Yunseo kazandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel