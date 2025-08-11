2025 Dünya Oyunları'nda Wakeboard Finali Gerçekleşti

2025 Dünya Oyunları'nda Wakeboard Finali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de yapılan 2025 Dünya Oyunları'nda erkekler kategorisi wakeboard serbest stil finalinde Avustralyalı Noah Bollard altın madalya kazandı. Gümüş madalya Japon Tezuka Shota'nın, bronz madalya ise Güney Koreli Kin Yunseo'nun oldu.

CHENGDU, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de düzenlenen 2025 Dünya Oyunları Su Kayağı ve Wakeboard müsabakası erkekler kategorisi wakeboard serbest stil finalinde sporcular kıyasıya mücadele etti.

Final müsabakası sonunda altın madalyayı Avustralya'dan Noah Bollard, gümüş madalyayı Japonya'dan Tezuka Shota ve bronz madalyayı ise Güney Kore'den Kin Yunseo kazandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Android depremden 30 saniye önce uyardı, iPhone fena çuvalladı

Telefonların deprem sınavı! Biri önceden uyardı, diğeri sınıfta kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 uçak birden geliyor! Süper Lig devi transferde bombayı patlattı

4 uçak birden geliyor! Süper Lig devi transferde bombayı patlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.