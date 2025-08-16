2025 Dünya Oyunları'nda Kadınlar Inline Paten Hız Slalomunda Madalya Töreni
Chengdu'da gerçekleşen 2025 Dünya Oyunları'nda kadınlar inline serbest stil paten hız slalom dalında altın madalya Liu Chiao-Hsi'ye, gümüş madalya Zhu Siyi'ye ve bronz madalya ise Wen Jingjing'e verildi.
CHENGDU, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kadınlar inline serbest stil paten hız slalom dalında düzenlenen ödül töreninde poz veren altın madalya kazanan Çin Taipeisi'nden Liu Chiao-Hsi (ortada), gümüş madalya kazanan Çin'den Zhu Siyi (solda) ve bronz madalya kazanan Çin'den Wen Jingjing, 16 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Xie Jianfei/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel