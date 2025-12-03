Haberler

Albüm: Çin'in Shanghai Kenti, Deniz Teknolojileri Fuarına Ev Sahipliği Yapıyor

Güncelleme:
Shanghai'de düzenlenen 2025 Çin Marintec Fuarı, 16 ülkeden 2.200'den fazla işletmeyi bir araya getiriyor. Fuar, 5 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2025 Çin Marintec Fuarı'nda denizaltı Shenhai Yongshi (Derin Deniz Savaşçısı) modelini inceleyen insanlar, 2 Aralık 2025. (Fotoğraf: Zhang Jiansong/Xinhua)

SHANGHAİ, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2025 Çin Marintec Fuarı, 16 ülke ve bölgeden 2.200'den fazla işletmeyi bir araya getirdi. Shanghai Yeni Uluslararası Fuar Merkezi'nde salı günü başlayan fuar, 5 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek.

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2025 Çin Marintec Fuarı'nda Çin'in araştırma buzkıran gemisi Xuelong 2'nin (Kar Ejderhası 2) maketini inceleyen insanlar, 2 Aralık 2025. (Fotoğraf: Zhang Jiansong/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2025 Çin Marintec Fuarı'nda bir araç taşıma gemisini tanıtan bir katılımcı, 2 Aralık 2025. (Fotoğraf: Zhang Jiansong/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2025 Çin Marintec Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 2 Aralık 2025. (Fotoğraf: Zhang Jiansong/Xinhua)

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde düzenlenen 2025 Çin Marintec Fuarı'nı ziyaret eden insanlar, 2 Aralık 2025. (Fotoğraf: Zhang Jiansong/Xinhua)



