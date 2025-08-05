2025 Chengdu Dünya Oyunları Ana Medya Merkezi Açıldı
Chengdu'da gerçekleştirilecek 2025 Dünya Oyunları için Ana Medya Merkezi, medyaya hizmet vermek üzere kapılarını açtı. Yaklaşık 200 medya kuruluşu ve 2.000'den fazla temsilciye hizmet verecek.
CHENGDU, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenecek 2025 Chengdu Dünya Oyunları Ana Medya Merkezi'nin iç tasarımı, 4 Ağustos 2025.
2025 Chengdu Dünya Oyunları için pazartesi günü kapılarını açan Ana Medya Merkezi, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 200 medya kuruluşuna ve 2.000'e yakın medya temsilcisine hizmet verecek. (Fotoğraf: Feng Kaihua/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel