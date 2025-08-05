2025 Chengdu Dünya Oyunları Ana Medya Merkezi Açıldı

CHENGDU, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenecek 2025 Chengdu Dünya Oyunları Ana Medya Merkezi'nin iç tasarımı, 4 Ağustos 2025.

2025 Chengdu Dünya Oyunları için pazartesi günü kapılarını açan Ana Medya Merkezi, dünyanın dört bir yanından yaklaşık 200 medya kuruluşuna ve 2.000'e yakın medya temsilcisine hizmet verecek. (Fotoğraf: Feng Kaihua/Xinhua)