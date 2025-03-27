2025 Boao Asya Forumu Başladı

BOAO, 27 Mart (Xinhua) -- 2025 Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Boao kasabasında başladı.

Perşembe günü düzenlenen açılış töreninde konuşan Çin Başbakan Yardımcısı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Ding Xuexiang, son on yıllık dönemde ortak geleceğe sahip bir Asya topluluğunun inşasında büyük ilerleme kaydedildiğini söyledi.

"Dünyamızda çok büyük bir istikrarsızlık ve belirsizlik yaşanmaktadır" diyen Ding, küresel zorluklarla başa çıkma, Asya'yı ortak bir yuva yapma ve Asya ve ötesi için daha parlak bir geleceğin kapısını açma yönünde ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Dışa açıklık ve entegrasyon yoluyla ekonomik küreselleşmenin ilerletilmesinin önemine değinen Ding, serbest ticaret sistemini ortaklaşa korumak, açık bölgeselciliği desteklemek ve ticaret ve yatırım korumacılığına kararlılıkla karşı çıkmak üzere çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Ding, barış içinde bir arada yaşama yoluyla huzur ve istikrarın korunması gerektiğini vurgulayarak Asya'da ortak, kapsamlı, işbirliğine dayalı ve sürdürülebilir güvenlik vizyonunun el üstünde tutulması ve Asya'nın bir barış ve istikrar yurdu olmaya devam etmesini sağlayacak çabalarda bulunulması gerektiğini dile getirdi.

Çin ekonomisinin durumuna da değinen Ding, ülkenin ekonomik performansının, daha güçlü bir görünümle güçlü şekilde ilerlediğini ifade etti.

Ekonomik ve sosyal kalkınma için bu yılın hedef ve görevlerini yerine getirmek üzere her türlü çabanın gösterileceğini söyleyen Ding, "Çin, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda kendisine güvenmektedir ve Asya ve dünyadaki kalkınmaya da katkıda bulunacaktır" dedi.

Çin'in inovasyon odaklı büyümesinin ivmesinin arttığını kaydeden Ding, bunun sadece Çin değil, aynı zamanda Asya ve dünya için de fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Dışa açılmayı Çin'in modernleşmesinin ayırıcı özelliği olarak nitelendiren Ding, dış ortamdaki değişiklikler ne olursa olsun Çin'in dünyaya daha fazla açılacağını vurguladı.

Ding, "Tüm ülkelerden şirketlerin Çin'e yatırım yapıp Çin'de faaliyet göstermesinden, Çin'in modernleşme sürecine katılmasından ve Çin'in kalkınma fırsatlarını paylaşmasından büyük memnuniyet duyarız" dedi.

Perşembe günü düzenlenen açılış törenine 60'ın üzerinde ülke ve bölgeden aralarında resmi görevliler, iş liderleri ve akademisyenlerin bulunduğu 1.500'ü aşkın temsilci katıldı.