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2024 yılı fitre miktarı 130 TL olarak belirlendi

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2024 yılı fitre miktarı belirlendi. Kurul bu yıl için fitre miktarını 130 TL olarak duyurdu. Konuyla ilgili kurul açıklamasında ücretin "Hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak" belirlendiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 fitre miktarını belirleyerek 130 TL olduğunu bildirdi. Kurul açıklamasında "Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir." denildi.

"HADİSLER VE SOSYO-EKONOMİK ŞARTLAR GÖZ ÖNÜNE ALINDI"

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi. Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir.

Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

Haberler.com / İsmail Elal - Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (14)

ARSLANOĞLU Hakan:

Bizim derdimiz Aya astronot göndermek değil. Ay'ın sonunu getirebilmek..

91
9
yanıtYanıtla
JY:

BU DIYANET KURULUS AMACLARINDAN AYRILALI COK OLDU KAPATILMALI ARTIK.

64
24
yanıtYanıtla
haksız mıyım:

neymiş kuruluş amacı. cenaze yıkayacak adam yetiştirmek mi? o devirler geçti JY. islama ve müslümana tahammül etmeyi öğreneceksiniz. bu milletin çoğu müslümandır

yanıt40
yanıt45
serdar büyükbayraktar:

hangi diyanet faize helal diyen diyanet mi

yanıt11
yanıt0
Tamer Çakır:

zenginler emekliye verin

66
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yanıtYanıtla
Begitli İbrahim:

eskiden fitre verecek insan bulamıyorduk hamd olsun bu sorunda çözüldü

55
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yanıtYanıtla
serdar büyükbayraktar:

:))

yanıt2
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albatros :

Aya adam gönderdik diye sevinip ay sonunu getiremeyenlere vermeyin.

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yanıtYanıtla
sade vatandaş:

zamanında büyüklerimiz bize hırsızlığın olduğu yerde bolluk,bereket olmaz yokluk fakirlik olur derlerdi

35
5
yanıtYanıtla
umut acar:

son dakikaa fitre bedeli belli oluş vaayy beee

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Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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