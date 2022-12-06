2023 yılında 27 bin sağlık personeli alınacak! İşte kadrolar

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla 2023 yılında istihdam edilecek sağlık personeli sayısı belli oldu. Karara göre, önümüzdeki yıl 27 bin sağlık personeli işe alınacak. Personelin kadro dağılımı ise 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri şeklinde olacak.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısına ilişkin dikkat çeken bir karar yer aldı. Karar ile 2023 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

27 BİN PERSONEL ALINACAK

Karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK TABİPLERDEN OLUŞUYOR

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.