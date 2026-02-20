Haberler

CHP'li Bulut: Ülkenin En Büyük Banknotu Olan 200 TL ile Neredeyse 1 Kg Salatalık Alınabiliyor

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, marketteki fiyat artışlarını eleştirerek, 200 TL'nin sadece 1 kg salatalık almaya yettiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Memleketin geldiği nokta. Ülkenin en büyük banknotu olan 200 TL ile neredeyse 1 kg salatalık alınabiliyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA
