Nesli tehlike altında olan Caretta Caretta ve Chelonia mydas deniz kaplumbağalarının Mersin sahillerindeki üreme alanından her yıl 200 binden fazla yavru denizle buluşuyor. Yumurtadan çıkmada en yoğun dönemlerinin yaşandığı bu günlerde, yavru kaplumbağalar Ay ışığında denize doğru yol alırken, Vali Ali Hamza Pehlivan ve vatandaşlar da onlara eşlik etti.

200 bin yavru buradan çıkıyor: Caretta Carettalar Akdeniz'le buluşuyor

Yumurtadan çıkmada en yoğun dönemlerinin yaşandığı Mersin sahillerinden çok sayıda yavru kaplumbağa yuvasından çıkarak denizle buluştu

Ay ışığında denizle buluşan kaplumbağalara Vali Ali Hamza Pehlivan, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileriyle vatandaşlar da eşlik etti

Vali Ali Hamza Pehlivan:

"Her yıl ortalama 200 bin yavru kaplumbağa çıkarak Akdeniz'den dünyaya doğru yol alıyor"

MERSİN - Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan 'Caretta Caretta ve 'Chelonia mydas' deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından Mersin'de her yıl 200 binden fazla yavru Akdeniz'le buluşuyor. ya gündoğumu ve yada ay ışığında yuvalardan çıkan yavru kaplumbağalarının denizle buluşmada yoğun dönemine girildi.

Dünyada iribaş deniz kaplumbağası (Caretta Caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında Mersin yer alıyor. Haziran ve Temmuz aylarında anaç kaplumbağalar tarafından yoğun olarak bırakılmaya başlanan yumurtalardan yavrular çıkmaya başladı. Özellikle gece ay ışığı veya gün doğumunda yuvayı terk eden yavrular, küçük bedenleri ile denize girmeye çalışırken, ortaya izlemesi keyif veren görüntüler çıkıyor. Mersin'in Anamur, Silifke Göksu, Erdemli Alata ve Akdeniz Kazanlı'da her yıl deniz kaplumbağaları yaklaşık 3 bin 600 yuva kurarak yumurtlama yapıyor. Bu yuvalardan her yıl 200 binden fazla yavru kaplumbağa çıkarak Akdeniz'le buluşuyor. En yoğun dönemlerinin yaşandığı bugünlerde Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinden çok sayıda yavru kaplumbağa yuvasından çıkarak denizle buluştu. Ay ışığında denizle buluşan kaplumbağalara Vali Ali Hamza Pehlivan, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileriyle vatandaşlar da eşlik etti.

Gördükleri manzara karşısında etkilenen çocuklar, yaşadıkları duygu anlatırken, aileleri de böyle bir olaya tanık olmadan duyduğu memnuniyeti kaydetti.

"İki tür deniz kaplumbağası Mersin sahillerini tercih ediyor"

Gerçekten müthiş bir doğa döngüsüne tanıklık ettiklerini belirten Vali Ali Hamza Pehlivan," Yuvalarından yumurtalarından çıkan kaplumbağalar koşar adımlarla suya doğru doğaya doğal yaşama doğru ilerlediler. Malumunuz dünya üzerinde 8 ayrı deniz kaplumbağası türü var. Bunların 5'i Akdeniz'de ağırlıklı olarak bulunuyor. Bu türlerin üçü daha çok beslenme maksatlı bu denizlerde bulunurken, iki türü de özellikle Mersin sahillerimizi tercih ediyor. Bu türlerin biri yeşil deniz kaplumbağası dediğimiz Chelonia mydas diğeri de Caretta Caretta dediğimiz iribaş deniz kaplumbağası. ve ilimizde 4 ayrı noktada 4 yarı kumsalda yumurtlama ve yuvalama merkezi var. Bu deniz kaplumbağalarının Türkiye genelinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün verilerine göre toplamda 20 ayrı nokta tespit edilmiş ve ilan edilmiş durumda. Bunların 4'ü Mersin ilimizde ki buralar koruma sahaları, sit alanları, kaplumbağalar gelip yumurtlamalarını yapıyorlar. Özellikle de havaların ısınmasıyla 15 Mayıs ila 15 Eylül tarihleri arasında bu sahillere geliyorlar ve yumurtalarını bırakıyorlar" dedi.

"200 bin yavru kaplumbağa Akdeniz'den dünyaya yol alıyor"

Yumurtlama merkezleri hakkında bilgi de veren Vali Pehlivan, yılda ortalama 3600 noktada kaplumbağaların bu yuvaları kurduklarını ifade etti.

Bu yuvalardan her yıl ortalama 200 bin yavru kaplumbağanın çıkarak Akdeniz'den dünyaya doğru yol aldığına değinen Pehlivan," Biliyorsunuz kaplumbağalar yumurtadan, yuvadan çıktıkları noktada tekrar yumurtluyorlar. ve ortalama 3 senede bir bu noktalara geliyorlar. Gecenin bu saatinde, bir yandan ay yakamoz halinde kendini gösterirken, kaplumbağalarda denize doğru yol aldı. Bizde onun heyecanını yaşadık. Biliyorsunuz ayın ışığını takip ediyorlar. O yüzden zaman zaman uyarılar yapıyoruz, bu sahillerde yanlış ışıklandırmalar ki yaptırmıyoruz, yapanları da ilgili arkadaşlarımız ikaz ediyor. Yönlerini şaşırmasınlar diye bu konuda tedbirlerimiz var, o yüzden zaten buralar koruma altında. Arkadaşlarımız da Doğa Koruma Milli Parklar personelimiz de bu sahillerde dolaşmak suretiyle, özellikle o yumurtalamaların yapıldığı anaçların, yavruların, yumurtaların olduğu yerleri koruma altına alıyorlar. Zaman zaman kafesleme yapıyorlar, tabelalarla uyarıcı levhalar koyuyorlar ki bunlar herhangi bir zayiata maruz kalmadan dünyaya gelsinler ve doğaya kavuşsunlar. Bu tabi Yüce Yaratan'ın bahşettiği çok müthiş bir döngü "ifadelerini kullandı.

Kaplumbağaların uluslararası sözleşmelerle koruma altında olduğuna dikkat çeken Pehlivan, bu koruma alanlarına gerekli özenin hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini bir kere daha hatırlattıklarını kaydetti.