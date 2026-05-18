Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 183 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 20 ilde 183 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 11 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi oluşturduğu tespit edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Müsabakalarda Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçunu işledikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, zanlıların Antalya'da 10 yasa dışı bahis ofisi kurdukları, banka hesaplarında ve kripto varlıklarında toplam 11 milyar 400 milyon lira işlem hacmi ve hesap hareketinin tespit edildi öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş
