20. Çin Optik Vadisi Uluslararası Optoelektronik Fuarı Başladı

20. Çin Optik Vadisi Uluslararası Optoelektronik Fuarı Başladı
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Wuhan'da düzenlenen fuar, optoelektronik endüstrisindeki yenilikleri sergiliyor ve 30.000'den fazla ziyaretçi bekleniyor.

WUHAN, 16 Mayıs (Xinhua) -- 20. Çin Optik Vadisi Uluslararası Optoelektronik Fuarı, cuma günü Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da bulunan Çin Optik Vadisi Kongre ve Sergi Merkezi'nde başladı.

20'den fazla konferans ve özel etkinliğin yer aldığı fuarda optoelektronik endüstrisi alanında tanınmış birçok yerli ve yabancı şirket de dahil olmak üzere yaklaşık 400 katılımcı ve 30.000'den fazla profesyonel ziyaretçinin yer alması bekleniyor.

Fuardaki sergi alanları, optoelektronik endüstrisindeki büyüme fırsatlarını ortaya koymayı amaçlayan lazerler, hassas optikler, "optik artı robot" gibi en son teknolojileri içeriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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