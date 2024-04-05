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20. Akbank Kısa Film Festivali Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Akbank Sanat'ın ev sahipliğinde kısa filmlerin üretimini cesaretlendirmeyi ve yeni sinemacıları desteklemeyi amaçlayan "20. Akbank Kısa Film Festivali"nin ödülleri sahiplerini buldu.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, festivalin ulusal ve uluslararası kategorilerde düzenlenen Yarışma Bölümü'ne bu yıl 71 ülkeden, 2 bin 421 kısa film başvurusu yapıldı.

Nuri Bilge Ceylan'ın onur konuğu olduğu festivalde, filmler Akbank Sanat binasında, Moda Sahnesi'nde ve de çevrim içi olarak seyirci ile buluştu. Festivalde 41 ülkeden 96 kısa ve iki uzun metraj film gösterildi.

Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği ödül töreni, sinema ve sanat dünyasından usta isimlerin katılımıyla The Seed'de gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, şunları kaydetti:

"Akbank Sanat, 30. yaşını geride bırakırken, ulusal ve evrensel mirasa sahip çıkma kararlılığını koruyor. 20. yılını kutladığımız Akbank Kısa Film Festivalimiz de bu mirası gelecek nesillere aktarmak ve sanatı yaşatmak adına kritik bir rol oynuyor. Her sene büyüyen ve güçlenen festivalimiz yolculuğunu yeni değerlerle sürdürecek. Akbank Sanat olarak topluma değer katma, sürdürülebilirlik vizyonumuzla, ülkemizin kültür ve sanat damarlarını beslemeye, Türkiye ile küresel sanat evreni arasında bir köprü kurmaya ve geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Ödüller

Oyuncu Gökçe Bahadır, yönetmen Ozan Açıktan, yazar ve yönetmen Erkan Kolçak Köstendil, oyuncu Ece Dizdar ve Derya Bigalı'dan oluşan ana jürinin değerlendirmesi sonucu, Deniz Uymaz "Evcil" filmiyle Ulusal Yarışma'nın "Festival Kısaları Bölümü"nde En İyi Kısa Film Ödülü'nü, kazandı.

Şirin Bahar Demirel'in yönettiği "Zarafet ve Şiddet Arasında" filmi Mansiyon Ödülü'nün sahibi oldu.

Oyuncu Mehmet Günsür, yönetmen Tahmina Rafaella, cast direktörü Viorica Capdefier, yönetmen Ali Asgari ve Bigalı'dan oluşan ana jürinin değerlendirmesi sonucu, Stephen Vuillemin'in yönetmenliğini üstlendiği "A Kind of Teastament" filmi, Uluslararası Yarışma'nın "Dünyadan Kısalar Bölümü"nde En İyi Kısa Film Ödülü'ne değer görüldü.

Atsushi Hirai'nin "Oyu" ve Soha Niasti'nin "The Two Lives of Sepideh" adlı yapımları Mansiyon Ödülü'nü aldı.

Oyuncu Melisa Şenolsun, yapımcı Müge Büyüktalaş ve yönetmen Sinan Kesova'dan oluşan ana jürinin değerlendirmesi sonucu "Genç Bakışlar Bölümü" En İyi Kısa Film Ödülü'nü, yönetmenliğini Demir Demirbağ'ın yaptığı "Eve Dönüş" kazandı.

Mahur Uslu'nun "İki Mavi" filmi ise Mansiyon Ödülü'nün sahibi oldu.

Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yazar Nermin Yıldırım ve oyuncu Tansu Biçer'den oluşan jüri üyeleri, "Forum Bölümü"nde En İyi Kısa Film Senaryo Ödülü'nü Burcu Aykar'ın "Rüyamda ama" isimli senaryosuna verdi. İlayda İşeri'nin "Tarla Fareleri" isimli senaryosu da Mansiyon Ödülü'ne değer görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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