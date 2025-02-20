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2. Sera Yatırım Günleri Etkinliği Sandıklı'da Başladı

2. Sera Yatırım Günleri Etkinliği Sandıklı'da Başladı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen 2. Sera Yatırım Günleri etkinliği, Türkiye Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türkiye'nin örtü altı üretimi konusundaki bilgiler paylaşıldı ve katılımcılar sponsor firmaların stantlarını inceledi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde "2. Sera Yatırım Günleri" etkinliği başladı.

İlçedeki termal bir otelde Türkiye Sera Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği'nin (SERKONDER) düzenlediği etkinliğe, ilçe protokolü, yatırımcılar, ihracatçılar ve davetliler katıldı.

SERKONDER Başkanı Ufuk Salih Uslu, programda, Türkiye'nin örtü altı üretimi konusunda bilgi verdi.

Dünyanın artan nüfusu ve artan yaş sebze ve meyve talebi çok fazla olduğunu anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 750 bin dönüm sera var. Bunun içinde 15 bin dekar yüksek teknolojili seralarımız bulunuyor. 485 bin dekar çiftçi seralarımız var. Bunun yanında fide, fidan seramız ise 200 alan var. Türkiye'de bizim 8,5 milyon ton civarında yaş sebze örtü altında üretimimiz var. Bunun iç tüketimi 7,5 milyon ton. Yaklaşık 9 bin ton da ihracatımız var."

Konuşmaların ardından katılımcılar, sponsor firmaların stantlarını inceledi.

Etkinlik bugün, "Yatırımcı Gözüyle Seracılık Sektörü Paneli"yle sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Bayer - Güncel
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