2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Doha'da Başladı

2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Ulusal Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek zirveye, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, sivil toplum yöneticileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve davetliler olmak üzere 8 binden fazla temsilci katılıyor.

Sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma konularına odaklanacak olan zirve, BM Genel Kurulu'nun New York veya Cenevre dışında düzenlediği ilk resmi toplantı özelliğini taşıyor.

Dünya genelindeki karar alıcıları ve paydaşları bir araya getiren zirve yoksullukla mücadele, işsizliği azaltma ve sosyal uyumu artırma yönündeki küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen zirvede, ana oturumların yanı sıra açlık ve yoksullukla mücadele için küresel ittifak liderlerinin açılış toplantısı, sosyal kalkınma çözümleri için Doha Forumu'na da ev sahipliği yapacak.

Zirveye Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılıyor.???????