Haberler

2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi Doha'da Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Katar'ın başkenti Doha'da başlayan 2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi, 8 binden fazla katılımcıyla sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele alacak.

2. Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Ulusal Kongre Merkezi'nde 3 gün sürecek zirveye, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, sivil toplum yöneticileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve davetliler olmak üzere 8 binden fazla temsilci katılıyor.

Sosyal adalet ve sürdürülebilir kalkınma konularına odaklanacak olan zirve, BM Genel Kurulu'nun New York veya Cenevre dışında düzenlediği ilk resmi toplantı özelliğini taşıyor.

Dünya genelindeki karar alıcıları ve paydaşları bir araya getiren zirve yoksullukla mücadele, işsizliği azaltma ve sosyal uyumu artırma yönündeki küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen zirvede, ana oturumların yanı sıra açlık ve yoksullukla mücadele için küresel ittifak liderlerinin açılış toplantısı, sosyal kalkınma çözümleri için Doha Forumu'na da ev sahipliği yapacak.

Zirveye Türkiye'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katılıyor.???????

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tek şey istemiş! Orkun'un soyunma odasında ne dediği ortaya çıktı

Soyunma odasında ne konuştukları ortaya çıktı
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından tahliye başvurusu

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Karar sonrası harekete geçtiler
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.