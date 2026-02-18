Haberler

19 Mayıs ilçesinde kestane üretimini artırmak için çalışma yürütülüyor

Güncelleme:
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kestane üretimini artırmak amacıyla 53 üreticiye kestane fidanı verildi. Proje, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi ve gelecekte verim takibi yapılacak.

Kestane yetiştiriciliğinin artırılması projesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) tarafından sağlanan finansman desteğiyle hayata geçirildi.

Bu kapsamda kestane yetiştiriciliği yapılan mahallelerde 53 üreticiye teslim edilen fidanların dikimi tamamlandı.

19 Mayıs ilçesinde kestane üretiminin geçmişten bu yana sürdürüldüğünü belirten yetkililer, üretimin yeniden canlandırılması ve artırılması amacıyla deneme dikimlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

İlerleyen yıllarda dikilen çeşitlerin veriminin takip edileceği, elde edilecek sonuçlara göre üretim alanlarının genişletilmesinin hedeflendiği bildirildi.

