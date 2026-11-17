17 şüpheli, sermaye piyasası işlemlerine dair soruşturmada adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi.
SERMAYE piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı