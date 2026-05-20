Haberler

Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 122 gözaltı

Batman merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 122 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman merkezli 17 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

BATMAN merkezli 17 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 122 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 19,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, şüphelilerin yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri üzerinden elde edilen paraların farklı hesaplara aktarıldıktan sonra kripto hesaplara yönlendirilerek akladığı tespit edildi. İncelemede; 143 şüphelinin hesaplarında toplam 19 milyar 300 milyon TL tutarında işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Batman merkezli İstanbul, Kocaeli, Antalya, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Konya, Adana, Aydın, Erzurum, Siirt, Adıyaman, Sivas, Ağrı ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 17 ilde 200 ekip ve 700 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda şüphelilerden 122'si gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Malatya'daki deprem anı kamerada! Herkes kendini sokağa attı

Malatya'daki deprem anı kamerada! Korku görüntülere yansıdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında kayıp derinleşti! Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü

Piyasa tepetaklak! Son 2 ayın en düşük rakamları görüldü
Haziran ayına günler kala tipi bastırdı, araçlar yolda kaldı

Yaz bir türlü gelmiyor! Haziran ayına günler kala tipi bastırdı
Meloni’nin Modi'yi karşıladığı kıyafet gündem oldu: Evinin bahçesinde gibi

Resmi zirveye damga vurdu! Meloni'yi gören herkes aynı yorumu yapıyor
İran’da savaş alarmı! Sivillere AK-47 eğitimi veriliyor

Korkulan oluyor! Şimdi de halka silah öğretmeye başladılar
3 milyon dolarlık malikaneyi bedavaya verecek ama bir şartı var! Ultra zenginler yaşıyor

3 milyon dolarlık malikaneyi bedavaya verecek ama bir şartı var
Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hız yapmanın bedelini fena ödedi

Süper Lig devinin yıldızına şok! 163 kilometre hızın bedeli ağır oldu

İçkileri kafaya dikti! Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!