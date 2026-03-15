Haberler

Muğla'daki 17. Güney Ege Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen 17. Güney Ege Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yoğun katılımla sona erdi. 208 firmanın katıldığı fuarda, gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki yenilikler sergilendi ve 107 bin ziyaretçi ağırlandı.

Milas ilçesinde 208 firmanın katılımıyla Hacı Apti Mahallesi'ndeki TARİŞ Pamuk Deposu'nda açılan fuar, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gıda, tarım ve hayvancılık alanındaki teknolojik gelişmelerin ve ürünlerin sergilendiği organizasyonda, özellikle son iki gün yaşanan ziyaretçi yoğunluğu dikkati çekti.

Tarım makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, yöresel ürünlerden yeni nesil tarımsal teknolojilere kadar geniş bir yelpazenin sunulduğu fuarda, üreticiler stantlardan teknik bilgi alarak alışveriş yapma imkanı buldu.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, fuarı ziyaret ederek katılımcılarla bir araya geldi. İlçenin tarımsal ve hayvansal üretimde Muğla genelinde kritik noktada olduğunu vurgulayan Topuz, üretimin desteklenmesinin önemine değindi.

Fuarın organizasyonunu üstlenen Expoline Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Hakbilir de etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, dört günlük süre zarfında fuarı 107 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

