160 kişiyi dolandırıp kaçan galericiyle bağlantılı gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı

KOCAELİ'de, vadeli araç alım-satım işi yapan firmanın yaklaşık 160 kişiyi dolandırdığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, galericinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Darıca ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galeri firması, peşinat ve ileri tarihli senet karşılığında araçları vatandaşlardan satın aldıktan kısa süre sonra dükkanı boşaltarak ortadan kayboldu. 160 kişi, dolandırıldıklarını öne sürerek Gebze Adliyesi'ne gidip 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla şikayetçi oldu. Mağdurlar, firmanın uzun süre güven verip al-sat işlemleri yaparak müşterileri kendilerine çektiğini, ardından bir gecede büyük bir vurgun yapmak için paraları topladığını iddia etti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekipleri, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli ve Balıkesir'de operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bahse konu şirket ile bağlantısı bulunan 3 şüpheli Kocaeli'de, 1 şüpheli ise Balıkesir'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev aramalarında ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi. Gebze Adliyesi'ne sevk edilen 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Galericinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
