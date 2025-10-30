Haberler

16 Yaşındaki Genç, Bisikletle Havada Uçtu!

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 yaşındaki Yiğit Efe Al, bisikletini deniz paraşütüyle gökyüzüne çıkararak akrobatik hareketler yaptı. Genç sporcu, bisiklet ve su sporlarını birleştirme hedefiyle bu heyecan verici deneyimi gerçekleştirdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 16 yaşındaki genç, bisikletiyle deniz paraşütü turu (parasailing) yaptı.

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Yiğit Efe Al, bisiklet sporuna dikkat çekmek için Türkler Mahallesi'nden tekneyle denize açıldı.

Bisikletini deniz paraşütüne bağlayan Yiğit Efe Al, bir anda gökyüzüne havalandı. Havada süzülen, bisiklet pedalı çeviren genç, akrobatik hareketler yaptı. Bir ara tekne kaptanının yönlendirmesiyle denizdeki küçük bir kara parçasına iniş yaparak tekrar havalanan Al, izleyenleri heyecanlandırdı.

Uçuş sonrası gazetecilere açıklama yapan Al, 2 senedir böyle bir deneyimi yapmak istediğini ve sonunda başardığını söyledi.

Al, bisikletiyle havada uçmanın farklı bir duygu olduğunu dile getirerek, "Merdivendeki ve arazideki sürüşüm bambaşka fakat bu benim için çok farklı bir duyguydu." dedi.

Son 4 senedir okuldan kalan zamanlarda su sporlarında çalıştığını söyleyen Al, "Yaptığım bisiklet sporu ve çalıştığım su sporlarını birleştirmek adına böyle bir çalışma düşündük. Biraz yoruldum ama insanların tepkisi çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

Bu sene Antalya'da düzenlenen downtown yarışlarında Türkiye birincisi olduğunu aktaran Al, bisiklet sporu ile uğraşmayı herkese tavsiye ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
