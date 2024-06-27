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15. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı Dalian'da Son Buldu

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Çin'in kuzeydoğusundaki sahil kenti Dalian'da düzenlenen 15. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı, 'Büyüme için Yeni Ufuklar' temasıyla gerçekleşti. Etkinlikte 100'ün üzerinde ülke ve bölgenin kamu ve özel sektörlerinden 1.700'ü aşkın temsilci, küresel ekonomik büyümenin yeni itici güçleri ve yollarını araştırdı.

DALİAN, 27 Haziran (Xinhua) -- Yaz Davos Forumu olarak da bilinen ve Çin'in kuzeydoğusundaki sahil kenti Dalian'da düzenlenen 15. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı Perşembe günü sona erdi.

"Büyüme için Yeni Ufuklar" temasıyla düzenlenen etkinlikte 100'ün üzerinde ülke ve bölgenin kamu ve özel sektörlerinden 1.700'ü aşkın önde gelen temsilci bir araya gelerek küresel ekonomik büyümenin yeni itici güçleri ve yollarını ortaklaşa araştırdı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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