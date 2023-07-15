15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz Menetler Köyünde Anıldı

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Yeni Şafak gazetesinin foto muhabiri Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya'daki Menetler köyünde anıldı. Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'in de katıldığı mevlit programında, Cambaz'ın kahramanlığı ve hain darbe girişimine karşı duruşu vurgulandı.

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Yeni Şafak gazetesinin foto muhabiri Mustafa Cambaz, memleketi Batı Trakya'daki Menetler köyünde anıldı.

Cambaz'ın doğduğu yer olan Gümülcine'ye bağlı Menetler köyü camisinde düzenlenen mevlit programına, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Muavin Konsolosu Barış Çulha'nın yanı sıra çok sayıda Batı Trakyalı Türk katıldı.

Başkonsolos Ünal, mevlidin ardından yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinin, hainlerin zehirlerini kurşun olarak akıtmaya karar verdiği gece olduğunu söyledi.

Batı Trakyalıların desteğini o gece de gördüklerini belirten Ünal, "Mustafa Cambaz kardeşimizi o gece kaybettik. Ruhu şad olsun. Toprağı bol olsun. Ailesine de sabırlar diliyorum. O gece, bu hainlerin gözlerini ne kadar karartmış olduklarını gördük." ifadesini kullandı.

FETÖ'cülerin, şerefli Türk üniforması içine saklanmış müsveddeler olarak tarihe geçtiklerini vurgulayan Ünal, onlara sempati duyanları ve onları haklı görenler ile herhangi bir şekilde destekleyenleri de tarihin affetmeyeceğini dile getirdi.

Ünal, "Bugün de Sayın Dışişleri Bakanımızın ifade ettiği gibi, dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz." dedi.

Müftü Şerif de şehitlik mertebesine işaret ederek, Cambaz'ın kutsal bir dava uğruna şehit olarak en güzel bir şekilde ölümü tattığını belirtti.

Şerif, "Mustafa Cambaz, Batı Trakya'mızın gururu. Allah ondan ve ailesinden razı olsun." diye konuştu.