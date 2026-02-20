Haberler

15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 80 tutuklama

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı, 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 140 şüpheliden 80'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar sırasında toplam 1 milyar 886 milyon TL değerinde hareket tespit edilen banka hesaplarına ve birçok suç eşyasına da el konuldu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda yakalanan 140 şüpheliden 80'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıkları tarafından, 15 ilde 15 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda, hesaplarında toplam 1 milyar 886 milyon TL tutarında hareket tespit edilen 140 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 80'i tutuklandı, 49'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

187 BANKA HESABINA EL KONULDU

Çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin, Samsun ve Ankara'da internetten yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Kahramanmaraş ve Afyonkarahisar'da 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Nitelikli hırsızlık' suçlarını işledikleri, Balıkesir ve Kırklareli'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları, Şırnak'ta '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçunu organize şekilde işledikleri, Gaziantep ve Tekirdağ'da ekonomik olarak zor durumda bulunan mağdurların durumundan yararlanarak tefecilik yaptıkları, Konya, Sakarya, Manisa, Ağrı, Aydın ve Düzce'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit, doküman ve uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri doğrultusunda, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen şüphelilere ait 4 taşınmaz, 6 araç ve 187 banka hesabına el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
