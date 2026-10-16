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140. Kanton Fuarı başladı, yaklaşık 340 bin yabancı alıcı bekleniyor

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140. Kanton Fuarı başladı, yaklaşık 340 bin yabancı alıcı bekleniyor
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140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı), perşembe günü Guangzhou'da başladı. 70. yıldönümünü kutlayan fuara 30.000'den fazla şirket ve yaklaşık 340.000 yabancı alıcının katılması bekleniyor.

GUANGZHOU, 16 Ekim (Xinhua) -- 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da perşembe günü başladı. Kanton Fuarı olarak da bilinen etkinliğe 30.000'den fazla şirket ile yaklaşık 340.000 yabancı alıcının katılması bekleniyor.

Çin'in dış ticaretinin göstergesi ve kılavuzu işlevi gören fuar 70. yıldönümünü kutluyor. Bu yılki etkinlikte inovasyon, akıllı teknolojiler, ileri uzmanlık ve daha yüksek kalite vurgusu öne çıkıyor.

Dünyanın en son ürün ve teknolojilerini bir araya getiren Kanton Fuarı, geniş bir ürün yelpazesini kolayca ve verimli şekilde tek noktadan sunan az sayıdaki küresel ticaret platformundan biri olma özelliğini taşıyor.

Fuara katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 64'ü endüstriyel internet ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerden yararlanıyor. Sergilenen ürünlerin yüzde 23,2'si yeni ürünlerden, yüzde 26'sı ise yeşil ürünlerden oluşuyor. Her iki alanda da oranlar rekor seviyeye ulaşırken, fuar kapsamında 700'den fazla yeni ürün tanıtılacak.

Dijital ve akıllı işleyişini daha da geliştiren fuarda, ilk kez 22 akıllı uygulama senaryosu ile 16 yapay zeka uygulaması devreye alınırken, stantlara yönelik navigasyon hizmeti de artık tüm fuar alanını kapsıyor. Çin Dış Ticaret Merkezi Direktörü Zhu Yong, "Çok taraflı ticaret sistemini ortaklaşa savunmak ve açık bir dünya ekonomisinin inşasını teşvik etmek için katılımcılar ve alıcılarla her zaman birlikte çalıştık" dedi.

140. Kanton Fuarı, 15 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Guangzhou'da üç aşama halinde düzenleniyor.

Kanton Fuarı, son 70 yılda Çin'in en büyük ve en uzun süredir düzenlenen, en kapsamlı ürün yelpazesine, en fazla alıcı sayısına ve en yüksek işlem hacmine sahip uluslararası ticaret etkinliği haline geldi.

Kaynak: Xinhua
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