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140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı 352.000 yabancı alıcıyla rekor kırdı

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140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı 352.000 yabancı alıcıyla rekor kırdı
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Kanton Fuarı olarak bilinen 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı, 219 ülke ve bölgeden 352.000 yabancı alıcıyı ağırlayarak çarşamba günü sona erdi. Alıcı sayısı bir önceki etkinliğe göre yüzde 12,2 artarak fuarın 70 yıllık tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

GUANGZHOU, 5 Kasım (Xinhua) -- Kanton Fuarı olarak da bilinen 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı çarşamba günü sona erdi. 219 ülke ve bölgeden 352.000 yabancı alıcıyı ağırlayan fuarda, alıcı sayısı bir önceki etkinliğe göre yüzde 12,2 artarak 70 yıllık tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

1957'de düzenlenen ve yaklaşık 1.200 alıcıyı ağırlayan ilk fuardan bu yana Kanton Fuarı, Çin'in en büyük ve en uzun süredir düzenlenen uluslararası ticaret etkinliği haline geldi. Bugüne kadar 220'den fazla ülke ve bölgeden alıcıların katıldığı fuarda toplam işlem hacmi 1,6 trilyon ABD dolarına ulaştı.

Birçok alıcı açısından fuar, Çin'in sanayi kapasitesi ile küresel pazar talebini birbirine bağlayan bir kanal işlevi görüyor. Alıcılar, ticaret engellerinin maliyetleri artırdığı ve tedarik zincirlerinin istikrarını tehdit ettiği bir dönemde Çin'in kapsamlı, istikrarlı ve verimli tedarik zincirinin önemli bir güvence sunduğunu belirtiyor.

Kolombiya-Çin Yatırım ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Juan Camilo Basto, "Üye şirketlerimizin büyük çoğunluğu tedarikçilerini Kanton Fuarı aracılığıyla buluyor ve bu tedarikçilerle uzun yıllardır birlikte büyüyen iş ortaklıkları kuruyor. Hiçbir çevrimiçi platform Kanton Fuarı'nın yerini tutamaz. Fuar işbirliğini daha sağlam, dostluğu ise daha anlamlı hale getiriyor" dedi.

Fuar, inovasyon ve yeşil kalkınmanın giderek daha fazla öne çıktığı Çin imalat sanayisinin dönüşümünü de gözler önüne seriyor.

32.000'den fazla katılımcı firma fuarda 4,88 milyon ürün sergilerken, bu ürünlerin yüzde 64'ünde endüstriyel internet ve yapay zeka gibi teknolojiler kullanıldı. Sergilenen ürünler arasında hassas hareket kabiliyetine sahip robot ellerden fotovoltaik giydirme cephe sistemlerine kadar pek çok yenilikçi ürün yer aldı. Yeni ürünlerin toplam sergilenen ürünler içindeki payı yüzde 23,2'ye, yeşil ürünlerin payı ise yüzde 26'ya ulaşarak her iki kategoride de rekor kırıldı.

Kaynak: Xinhua
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