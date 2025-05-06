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14 Kiloluk Turnayı Kucağında Salladı, Yarışmada Birinci Oldu

14 Kiloluk Turnayı Kucağında Salladı, Yarışmada Birinci Oldu
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Tokat'ın Turhal ilçesinde balık tutan Celil Yiğit, 1 metre 18 santim uzunluğunda ve 14 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakalayarak düzenlenen yarışmada birinci oldu. Yarışmaya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yiğit, balığı kucağında sallarken görüntülendi.

Tuttuğu 14 kiloluk turnayı bebek gibi kucağında salladı

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Çaylı köyündeki gölette balık tutan Celil Yiğit, yakaladığı dev turna balığıyla düzenlenen yarışmada birincilik elde etti.

24 yaşındaki Celal Yiğit, kuzenleriyle birlikte balık tutmaya gittiği gölette oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti. Balığı güçlükle sudan çıkaran Yiğit, kucağına alarak onu salladı. Yiğit; 1 metre 18 santim uzunluğunda ve 14 kilogram ağırlığındaki turna balığıyla yarışmaya katılarak birinci oldu.

Başarısından dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden Celil Yiğit, "Turna yakalama yarışması vardı. Ben de Tokat'ın Turhal ilçesinden katıldım. Her zaman gittiğimiz gölette 14 kiloluk 1 metre 18 santimlik bir turna yakalayarak yarışmada birinci oldum," dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
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