137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı Guangzhou'da Başladı

GUANGZHOU, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenecek 137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı salı günü başladı. Kanton Fuarı diye de bilinen fuara katılan ihracatçıların sayısı ilk kez 30.000'i aştı. Akıllı enerji tasarruf cihazları ve çevre dostu teknoloji ürünleri gibi yeşil inovasyon kavramını yansıtan ürünler, fuar süresince yabancı tüccarların beğenisini kazandı.