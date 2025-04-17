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137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı Guangzhou'da Başladı

137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı Guangzhou'da Başladı
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Guangzhou'da düzenlenen 137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na katılan ihracatçı sayısı 30.000’i aştı. Fuarda yeşil inovasyon ürünleri yabancı tüccarların ilgisini çekti.

GUANGZHOU, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenecek 137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı salı günü başladı. Kanton Fuarı diye de bilinen fuara katılan ihracatçıların sayısı ilk kez 30.000'i aştı. Akıllı enerji tasarruf cihazları ve çevre dostu teknoloji ürünleri gibi yeşil inovasyon kavramını yansıtan ürünler, fuar süresince yabancı tüccarların beğenisini kazandı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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