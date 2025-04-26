13. Makao Uluslararası Seyahat Fuarı Başladı

MAKAO, 26 Nisan (Xinhua) -- 13. Makao Uluslararası Seyahat Fuarı, 70 ülke ve bölgeden 755 katılımcıyla yeni bir rekor kırarak cuma günü başladı.

Makao Özel İdari Bölgesi Turizm Ofisi tarafından düzenlenen ve Makao Seyahat Acenteleri Birliği tarafından koordine edilen fuarda, küresel turizm işbirliğinin teşvik edilmesi ve Makao'nun uluslararası bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Açılış töreni için bir araya gelen 500'den fazla katılımcı arasında Makao Özel İdari Bölgesi İcra Kurulu Başkanı Sam Hou Fai, Merkezi Halk Hükümeti Makao Özel İdari Bölgesi İrtibat Ofisi Direktörü Zheng Xincong ve Çin Dışişleri Bakanlığı Makao Özel İdari Bölgesi Komiseri Liu Xianfa da yer aldı.

Fuarın 30.000 metrekarelik sergi alanında bu yıl 1.502 stant yer aldı. Katar, Almanya'nın Hamburg kenti, İsveç, Burundi, Kenya ve Türkiye'den turizm yetkilileri fuara ilk kez katıldı. Makao Özel İdari Bölgesi turizm ofisine göre, uluslararası katılımcı stantlarının sayısı bu yıl yüzde 50 oranında arttı.

Pazar gününe kadar devam edecek fuar kapsamında tanıtım oturumları ve forumlar da dahil olmak üzere 70'ten fazla etkinlik düzenlenecek.