12. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi Afyonkarahisar'da Başladı

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Maden Mühendisleri Odası tarafından 12. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi (MERSEM 2025) düzenleniyor.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılışında, bilimle sanayinin, gelenekle teknolojinin buluştuğu önemli bir organizasyonun gerçekleştirildiğini söyledi.

Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin mermer başkentlerinden biri olduğunu anlatan Ateşoğlu, şöyle konuştu:

"Zengin doğaltaş rezervleri, kaliteli üretimi ve ihracata yönelik vizyonuyla, hem ülkemiz ekonomisine hem de dünya mermer pazarına önemli katkılar sunmaktadır. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük doğaltaş üreticilerinden ve ihracatçılarından biridir. Mermer sektörü, ülkemize her yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat geliri kazandırmakta, on binlerce vatandaşımıza doğrudan ve dolaylı istihdam sağlamaktadır."

Ateşoğlu, bu başarının bilim insanlarının, mühendislerin, üreticilerin ve girişimcilerin ortak emeğinin bir sonucu olduğunu kaydetti.

Kongrede, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, AKÜ Maden Mühendisliği Maden İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı ve MERSEM 2025 Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Büyüksağiş de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından "Türkiye'de Mermer ve Doğaltaş Madenciliğinin Geleceği, Katma Değeri Verimliliği ve Çevre" konulu panel gerçekleştirildi.

Kongre, 25 Ekim'de sona erecek.