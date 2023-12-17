Üye Girişi
Haberler

10. Eğitimde Değişim konferansına büyük ilgi

Güncelleme:
Abone Ol

10. Eğitimde Değişim konferansına büyük ilgi Eğitimde İnovasyon Derneği ve Özel Bursa Kültür Okulları işbirliği ile gerçekleştirilen 10. Eğitimde Değişim Konferansı, 'Değişim İçin; Yeniden Okul' temasıyla gerçekleştirildi.

10. Eğitimde Değişim konferansına büyük ilgi

BURSA - Eğitimde İnovasyon Derneği ve Özel Bursa Kültür Okulları işbirliği ile gerçekleştirilen 10. Eğitimde Değişim Konferansı, 'Değişim İçin; Yeniden Okul' temasıyla gerçekleştirildi. Ülke genelinden yüzlerce eğitimcinin katıldığı konferansta pandemi ve dijitalleşme süreci sebebiyle öğrencilerin okuldan uzaklaştığına, bunun da çeşitli sorunlara sebep olduğuna dikkat çekilerek, öğrencilerin sağlıklı gelişimi için okulun yeniden hayatın merkezine alınması çağrısı yapıldı.

Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü'nde düzenlenen konferansa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Eğitimde İnovasyon Derneği Başkanı Emine Börühan ve farklı illerden eğitimciler katıldı. Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, "Kurulduğumuz 2002 yılından bu yana akademik yönden sürekli ülkemizin en başarılı okulları arasında yer alıp, 'Eğitimde Bursa'nın Türkiye markası' olmayı başaran olmak ve 'Değişim İçin: Yeniden Okul' temalı 10. Eğitimde Değişim konferansına ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa'da özel okulculuk geleneğinde her daim ilkleri uyguladık. Bundan da biz, öğretmenlerimiz, idari kadrolarımız, öğrencilerimiz ve velilerimiz bir bütün olarak kıvanç duyuyoruz. Akademik yönden bakarsak; öğrencilerimizin bütününün genel ortalamasıyla, Türkiye'nin en iyilerinden birisi olmayı başardık. Akademik çalışmaların yanı sıra, eğitimdeki gelişmeleri ve organizasyonları da çok yakından takip ediyor, ulusal organizasyonlar düzenliyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimiz yurt içinde ve yurtdışında yüzlerce bilimsel kongre, çalıştay, konferans ve eğitim fuarına katılarak alanında, eğitim teknolojilerini geliştirme yolunda da öncülük yapıyor, çıtayı daima yukarı taşıyor" şeklinde konuştu.

"Dünyadan örneklerle eğitime ilkleri yaşatıyoruz"

Dünyanın birçok ülkesinde, eğitimin çeşitli boyutlarında en iyi örneklerini bulma faaliyetlerimize aralıksız devam etme gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Zafer Bulut, "Kıta Avrupası'nda, Amerika'da, Avustralya'da, okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde yaptığımız gezi ve incelemelerle birlikte dünyanın saygın üniversiteleri Harvard, Oxford, Cambridge, MIT, Paris Sorbonne, California, Standford üniversitelerini veli ve öğrencilerimiz için inceleyip, tüm kazanımları somutlaştırarak kendi kültürümüzle harmanlayıp öğrencilerimizin ve ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Her yıl yurtdışındaki eğitim fuarlarına gidiyor, eğitimdeki gelişmeleri birebir takip ediyoruz. Bu anlayışla Özel Bursa Kültür Okulları olarak; ulusal ölçekte organizasyonlara da imza attık, alanında uzman onlarca ismi Bursa'da binlerce kişiyle buluşturduk. 2010 yılından itibaren okullarımızda başlattığımız kodlama, algoritmik düşünce, 3d tasarım ve robotik uygulamalar sürecinin akabinde 2018 ve 2019 yıllarında iki kez düzenlediğimiz Robolution Robot yarışmalarıyla ülke genelinden yüzlerce robot projesini Bursa'da buluşturduk. 2024 Ulusal Robolution Robot Yarışması 5 farklı kategoride 20-21 Nisan tarihlerinde kurumumuzda gerçekleşecektir" şeklinde konuştu.

"500'e yakın eğitimciyi ağırlıyoruz"

Özel Bursa Kültür Okulları olarak Türkiye çapında ses getiren birçok organizasyona imza attıklarını ifade eden Zafer Bulut, şunları söyledi:

"Bu yıl 10.'su gerçekleşen organizasyona 500'e yakın eğitimci kayıt yaptırdı, katılımcıların 200'ü Bursa dışından geldi, oldukça yüksek nitelikli, özgün bir eğitim organizasyondayız. Konferans sonrasında çıktılarını da kamuoyu ile paylaşacağız. Sözlerimin sonunda, 10. EDK'nın hazırlık sürecinde çok verimli bir işbirliği yaptığımız EDK yetkililerine ve özel Bursa Kültür Okulları'nın kıymetli temsilcilerine ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyor, başarılı bir konferans diliyorum."

Eğitimde İnovasyon Derneği Başkanı Emine Börühan, bu yıl 10.'su gerçekleştirilen Eğitimde Değişim konferanslarına ev sahipliği yapan Bursa Kültür Okulları yönetimine ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

"Okullar, çocuklarımız için en güvenli ortamlar"

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, "Bursa için muhteşem bir bilimsel ortam, eğitim açısından istifade edilmesi gereken bir organizasyondayız. Bugün modernite okul dışında farklı ortamlarda insanları güvenli ortamlar arayışlarına sokuyor. Bugün okulları, çocuklarımız için güvenli ortamlar olarak tanımlamalıyız. Bugün güvenliğin olmadığı, belki de belirli bir yaşa kadar yasaklanması gereken dijital dünyaya karşı okullarımız, çocuklarımız için güvenli ortamlar olarak görülmeli. Çünkü okullarımızda öğretmenlerimiz var, güvenli ortamlar insanlarla kurulur. Bu tür organizasyonlarımızın okula ve eğitime bakışımızı güçlendireceğini biliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Nitelikli eğitim Türkiye'nin geleceği"

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi ise, geçmişten bugüne eğitim konusuna özel bir hassasiyet gösterdiğini belirterek, "Biz mülki amirler ilçelerimizde birçok konu ile ilgileniyoruz ancak benim eskiden beri en önem verdiğimiz konulardan biri eğitim. Eğitim ve özellikle nitelikli eğitim, ülkemizin güçlü geleceğinin teminatı olacaktır. Bu toplantıdan alacağımız çok şey olduğunu ve çıktılarının eğitime çok büyük katkılar koyacağını düşünüyorum" dedi.

"Kendimizi değiştirdiğimizde bir çok şey değişecek"

Açılış konuşmalarının ardından davetlilere 'Okul Neresi' konulu bir sunum gerçekleştiren Yazar Şermin Yaşar ise, "Değişim hayatın her alanında kaçınılmaz olarak gerçekleşen bir süreç. Biz hep kendimiz sabit kalalım ama muhatabımız değişsin istiyoruz. En kolay değişen şeylerin çocuklar olduğunu düşünüyoruz ancak yanılıyoruz. Biz aslında kendimizi değiştirmeye karar verdiğimizde, okulun her yerde olduğunu, her yerde bir şeyler öğrenebileceğimizi görürüz. Çocuklar, aslında okulun kendisi. Çocuklardan öğrenebileceğimiz çok şey var" diye konuştu.

"İmkanlar çağında çocukların gerçek ihtiyaçlarına yönelmeliyiz"

Klinik Psikolog Beyhan Budak ise, 'Okulların çocuklara kazandırması gereken beceriler' konulu sunumunda şu cümleleri kurdu;

"Modernite ile birlikte birçok değişimi hemen kabul eder hale geldik ancak her yenilik hayatımıza fayda sağlamıyor. Şu anki çocukların, geleceğin yetişkinlerinin neye ihtiyacı var? Bunu düşünmek gerekiyor. Biz çocuklarımızın her talebini karşılamaya çalışıyoruz. Bu, çok iyi niyetli bir sorun. Şu anda temel ihtiyaçların karşılanamaması ve çok fazla karşılanması gibi iki problem var. Bazen çocuklarımıza çok büyük anlamlar yüklüyoruz. Bu durumlar da narsist kişiliği tetikliyor. Aşırı şefkat muhatabına zulüm olmaya başlıyor. Daha çok şeye sahip olmamızın bize iyi geldiğini düşünüyoruz. Çok fazla maddi konulara ağırlık vermeye başladık. Çocuklarımızı anlamaya çalışıp, bu sorunu gidermeye çalışmamız faydalı olacaktır. Kurallar çocuk yetiştirmede çok önemli. Kuralsızlık ciddi sorunlar yaşatır ancak aşırı kuralcılıkta tersi reaksiyonlara neden olur. Okul sadece bir şeylerin öğretildiği bir mekan değil, orada biriktirdiğimiz ve hayatımıza etki eden hatıralardır."

Yazar Orhan Toker de, "Eğitimde ne yazık ki sorunlar yaşıyoruz. Bunların en başında çocukların eğitim süreleri, dijital cihazlar gibi nedenlerle ebeveynlerinden ayrı kalmaları. Bir de yaşadığımız imkanlar çağında sınırsız büyüyen ve ekranla büyüyen çocuklar öğretmenleri zorlayabiliyor. Dijital mecraların dikkati kolay dağıtması ile öğrenciler artık 40 dakika ders dinleyemiyor. Hızla gelişen teknoloji ve yapay zeka çocuklarımızın gelişimini nasıl etkiliyor konusu incelenmeli" dedi.

Program, sonrasında davetlilere yönelik atölye çalışmaları ile devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Konferans Türkiye Bursa Haberler

Bakmadan Geçme

ŞEBİ ARUZ NE ZAMAN? Şeb-i Aruz 2023 ne zaman? Şebi Aruz biletleri ne kadar? 4 GÜN OKUL 3 GÜN TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı? Okullar 4 gün oldu mu? VATAN BİLGİSAYAR PAZAR GÜNÜ AÇIK MI? Vatan Bilgisayar hafta sonu, resmi tatillerde açık mı, kaça kadar açık? TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN? Türkiye UEFA Euro Lig (Uluslar Ligi) rakibi kim, kiminle eşleşti, ne zaman? SEÇİM NE ZAMAN? 2024 seçimleri ne zaman? 2024 belediye seçimleri adayları ne zaman açıklanacak? ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? 2024 TYT AYT YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı başvuruları ne zaman? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (3. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (12. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 88. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (159. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (76. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (17 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 17 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 18 ARALIK okullar tatil edildi mi, yarım gün mü? Bugün okul var mı, yok mu? 17 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? 2024 GÜNEŞ PATLAMASI NE KADAR SÜRECEK? Güneş patlaması ne zaman gerçekleşecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title