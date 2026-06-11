Albüm: 10. Çin-Güney Asya Fuarı, Çin'in Kunming Kentinde Başladı

KUNMİNG, 11 Haziran (Xinhua) -- 10. Çin- Güney Asya Fuarı, salı günü Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de başladı.

"Ortak Kalkınma İçin Dayanışma ve Koordinasyon" temasıyla düzenlenen ve altı gün sürecek olan etkinlik, bölgesel ticaret ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesine odaklanıyor.

68 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan katılımcıları bir araya getiren fuara, Güney Asya ülkelerinden 560'ın üzerinde şirket katılıyor. Etkinliğe kayıt yaptıran 1.500'den fazla profesyonel alıcının yüzde 60'ından fazlasını ise Almanya, Brezilya ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 45 ülkeden gelen yabancı alıcılar oluşturuyor.

Kaynak: Xinhua