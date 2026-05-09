Samsun'da 1. Türk Somonu Hasat ve Festivali düzenlendi

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen 1. Türk Somonu Festivali'nde balıkçı tekneleriyle somon hasadı yapıldı, çeşitli gösteriler sunuldu ve 3 bin kişiye somon ikram edildi.

Festival kapsamında, ilk olarak balıkçı tekneleriyle somon hasadı gerçekleştirildi.

İlçe meydanında düzenlenen festivalde Yakakent Halk Oyunları Topluluğu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve mehteran takımı gösteriler sundu.

Festival kapsamında 3 bin kişiye somon ikram edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, festivalde yaptığı konuşmada, 2015-2017 yıllarında az miktarda olan üretim miktarının bugün itibarıyla 75 bin tona ulaştığını söyledi.

Bu üretimin 500 milyon dolarlık bir ihracat geliri anlamına geldiğini ifade eden Türkyılmaz, "Üretim miktarımızı kısa sürede 200 bin tona çıkarma potansiyelimiz var. 100'ün üzerinde tesis tarafımızdan izinlendirilmiş durumda. 2028 yılı itibarıyla hedefimiz 3 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaşmaktır." dedi.

Samsun-Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı ve Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Osman Parlak ise "2025 yılında 115 bin ton Türk somonu ürettik; bunun 100 bin tonunu ihraç ederken 15 bin tonunu iç piyasada tükettik. 2030 yılında iç tüketimi 50 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye'de kişi başı balık tüketimi 7-8 kilo ile dünya ortalamasının altında. Haftada iki gün balık, ömür boyu sağlık sloganıyla bu miktarı artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu da somon üretimi çalışmalarının ilçede lokomotif görev gördüğünü dile getirerek, festivale olan ilgiden çok memnun olduklarını ifade etti.

Festivalde kurulan somon stantları ve Türk Somonu Yemek Yarışması ilgi görürken, program havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
