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1. Görele Halk Koşusu Yapıldı

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Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı nedeniyle gerçekleştirilen 1. Görele Halk Koşusu'na 326 sporcu katıldı. Koşu, erkekler ve kadınlar kategorisinde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Görele'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yılı nedeniyle 1. Görele Halk Koşusu yapıldı.

Samsun, Trabzon, Rize, Giresun ve ilçelerinden 326 sporcunun katıldığı koşu, Görele Güzel Sanatlar Fakültesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Koşunun erkekler kategorisinde Abdul Qasem Shırzad birinci, Yiğit Bebek ikinci, Umut Garip ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise birinciliği Tuğba Haytaoğlu, ikinciliği Tülin Yılmaz, üçüncülüğü de Elif Kadriye Katırcıoğlu elde etti.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, yaptığı konuşmada, koşuya katılan sporculara teşekkür etti.

İlçenin adının sporla da anılmasını istediklerini belirten Dede, "Görele'de ilkleri yapmaya devam ediyoruz. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle düzenlediğimiz 1. Görele Halk Koşusu'na yoğun katılım bizleri mutlu etti. Hem ilçemizin tanıtımına katkı sağladık hem de vatandaşlarımıza spor alışkanlığını kazandırmış olduk." diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren sporculara para ödülü verildi.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel
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