GAZİANTEP'TE 2 KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP'te, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı.
Kayaönü Mahallesinde yolda yürüyen bir kişinin elindeki cep telefonu, peşinden gelen motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Kapkaç mağduru vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda şüphelilerin; S.B. ve R.D. olduğu belirlendi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel