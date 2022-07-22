GAZİANTEP'TE 2 KAPKAÇ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI GAZİANTEP'te, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı. GAZİANTEP'te, yolda yürüyen bir kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan 2 şüpheli tutuklandı. Kayaönü Mahallesinde yolda yürüyen bir kişinin elindeki cep telefonu, peşinden gelen motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Kapkaç mağduru vatandaşın ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonunda şüphelilerin; S.B. ve R.D. olduğu belirlendi. Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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