Güncel dolar kuru: 3 Kasım 2020 dolar kaç para? Dolar bugün kaç TL'dir? 1 dolar ne kadar?

Dolar piyasalarında hareketli günler yaşanırken vatandaşlar dolar kuru hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. Peki, dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira? 3 Kasım 2020 dolar güncel fiyatı ne kadar?