Güncel dolar kuru: 3 Kasım 2020 dolar kaç para? Dolar bugün kaç TL'dir? 1 dolar ne kadar?
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Güncel dolar kuru: 3 Kasım 2020 dolar kaç para? Dolar bugün kaç TL'dir? 1 dolar ne kadar?

03.11.2020 11:08 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:11
Güncel dolar kuru: 3 Kasım 2020 dolar kaç para? Dolar bugün kaç TL'dir? 1 dolar ne kadar?

Dolar piyasalarında hareketli günler yaşanırken vatandaşlar dolar kuru hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. Peki, dolar rekor kırdı mı? Dolar kaç lira oldu? 1 Dolar kaç lira? 3 Kasım 2020 dolar güncel fiyatı ne kadar?

Ekonomi dünyasının en çok konuşulan konularından olan dolar kuru, son günlerden ülke gündemi haline geldi. Peki, dolar kaç lira oldu? Dolar rekor kırdı mı? 1 Dolar kaç lira? 3 Kasım 2020 dolar güncel fiyatı ne kadar? İşte, güncel dolar fiyatları haberimizde...

1 DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

03 Kasım 2020 saat 11.05 itibarıyla dolar 8,4482'den işlem görüyor.

ALTIN KURLARI

ABD Doları: 8.457311.05

Gram Altın: 514,1811:05

Çeyrek Altın: 843,5711:05

Yarım Altın: 1.687,1411:05

Tam Altın: 3.340,2411:05

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