Güncel Benzin ve Mazot fiyatları 2022! 8 Mart Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazot ve Motorin litresi ne kadar, kaç TL? LPG ne kadar?

Akaryakıta dün zam gelmişti. Akaryakıt fiyatlarına bugün de yeni zam yapıldı. Geçen hafta benzinin litresi 88 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 51 kuruş zamlanmıştı. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 8 Mart Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 44 kuruş arttı. Güncel Benzin fiyatları! 8 Mart Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 8 Mart güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?

BENZİN VE MAZOTA ZAM MI YAPILDI? (8 MART SALI 2022)

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan brent petrol, son 12 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Geçen hafta 3 kez zamlanan benzin ve motorinin fiyatı bir kez daha arttı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litresi 19 lirayı, motorinin litresi ise 21 lirayı aşacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 44 kuruş arttı.

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 18,67 liradan 19,24 liraya, Ankara'da 18,77 liradan 19,34 liraya, İzmir'de ise 18,79 liradan 19,36 liraya yükselecek.

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi : 19,24 TL

19,24 TL İzmir'de benzinin litresi : 19,36 TL

19,36 TL Ankara'da benzinin litresi : 19,34 TL

MOTORİNE, MAZOTA ZAM GELDİ Mİ?

Motorin fiyatları ise İstanbul'da 19,75 liradan 21,19 liraya, Ankara'da 19,85 liradan 21,29 liraya ve İzmir'de 19,85 liradan 21,29 liraya yükselecek.

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 21,19 TL

21,19 TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 21,29 TL

21,29 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 21,29 TL

SON BİR HAFTADA 4. ZAM

Benzin ve motorine zamlar üst üste geldi. 3 Mart tarihinde benzine 88 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam gelmişti. 4 Mart tarihinde benzinin litresi 53 kuruş, motorinin litresi 1 lira 33 kuruş zamlandı. 5 Mart tarihinde benzine 69, motorine ise 84 kuruş zam geldi. 8 Mart (yarın) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 57 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 44 kuruş arttı. Böylece son 1 haftada 4 kez fiyat arttı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Twitter'dan yapılan açıklama:

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 0,57

Motorinde 1,44 TL/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.