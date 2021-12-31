Güncel Benzin-Mazot-LPG fiyatları! 31 Aralık Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 31 Aralık Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Güncel Benzin fiyatları! 31 Aralık Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 31 Aralık güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?

BENZİNE ZAM MI YAPILDI? (31 ARALIK CUMA 2021)

Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş zam geldi. Buna göre benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, Ankara'da 12,37 liradan 12,98 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam geldi.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (31 ARALIK CUMA 2021)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 12,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

EPGİS alınan bilgiye göre, İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, Ankara'da 12,37 liradan 12,98 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 12,92 TL

12,92 TL İzmir'de benzinin litresi : 13 TL

13 TL Ankara'da benzinin litresi : 12,98 TL

Son yapılan açıklamaya göre sadece benzine zam yapıldı. Motorin ve LPG fiyatları aynı kaldı.

Güncel Motorin Litre Fiyatları:

Ankara'da ortalama 11,51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12,80 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 11,45 liradan 12,74 liraya, İzmir'de 11,53 liradan 12,82 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 12,74 TL

12,74 TL İzmir'de benzinin litresi : 12,82 TL

12,82 TL Ankara'da benzinin litresi : 12,80 TL

Güncel LGP Litre Fiyatları:

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,02 liradan 8,80 liraya, İstanbul'da ortalama 7,98 liradan 8,76 liraya ve İzmir'de 7,86 liradan 8,64 liraya yükselecek.

İstanbul'da benzinin litresi : 8,76 TL

8,76 TL İzmir'de benzinin litresi : 8,64 TL

8,64 TL Ankara'da benzinin litresi : 8,80 TL

ÜÇ BÜYÜKŞEHİR BENZİN FİYATLARI

EPGİS alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 11,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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