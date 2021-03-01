Gümüşhanespor Teknik Direktörü Kerimoğlu: Ligde kalmak istiyoruz

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Tolgay Kerimoğlu, "Önümüzdeki tüm karşılaşmalardan istediğimiz puanları alarak ligde kalmak istiyoruz" dedi.

Kerimoğlu, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş maçında planlarını uygulayarak sonuca gittiklerini belirterek, "Maça mutlak üç puan parolası ile çıktık. Rakibimiz de karşılaşmadan üç puan alarak hem kötü gidişata son vermek hem de ligde kalmak adına biraz rahatlamak istiyordu. Bizim de mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Maça konsantre olmuş bir şekilde başladık ve istediğimiz oyunu sahaya yansıtarak bulduğumuz gol ile rakibimiz karşısında öne geçtik. Oyunun gidişatına göre planlarımızı uygulayarak karşılaşmadan galip ayrılan taraf olduk. Almış olduğumuz üç puan takımımıza büyük bir moral oldu" dedi.Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. maçının hemen ardından İstanbul'da çalışmalarına devam ederek erteleme maçı olan Ergene Velimeşe Spor maçının hazırlıklarını gerçekleştirdiklerini ifaden eden Kerimoğlu, "Ergene Velimeşe Spor karşılaşması sıralama anlamında rakibimiz ile aramızdaki puan farkını azaltmak veya puan farkının açılmasına izin vermemek adına çok önemliydi. Çalışmalarımızı kazanmak üzere gerçekleştirdik ama kazanamadığımız takdirde de kaybetmememiz gerektiğini hep konuştuk. Rakibimiz karşısına bazı değişiklikler yaparak çıktık. Kalecimiz Cengiz Biçer, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. maçında gördüğü sarı kart nedeniyle sınırda olduğu için cezalı duruma düşerek forma giyemedi. Tekin Adar'ın ise yorgunluğu vardı ve onu dinlendirip oyunun gidişatına göre müdahale yapmak adına hamle oyuncusu olarak düşündük. Maça dikkatli ve istediğimiz şekilde başlamıştık ama ilk yarının sonunda şanssız bir şekilde yediğimiz gol ile soyunma odasına geri düşmüş şekilde girdik. İkinci yarıda Tekin Adar'ı oyuna alarak maça hem hareketlilik getirdik hem de beraberlik golünü bulmamızda pay sahibi olarak zorlu deplasmandan bir puan almamıza katkıda bulundu. Karşılaşmadan galipte ayrılabilirdik, bulduğumuz net pozisyonlar vardı. Ama baktığımız zaman da zorlu iki deplasmandan almış olduğumuz dört puan sezon sonu ligi hedeflediğimiz yerde bitirmek adına çok önemli oldu" diye konuştu.

Perşembe günü Amed Sportif Faaliyetler'ini konuk edeceklerini hatırlatan teknik direktör Tolgay Kerimoğlu, "Oyuncularımız fiziksel olarak artık istediğimiz düzeye geliyorlar. Peş peşe deplasmanda oynadığımız iki karşılaşmadan topladığımız dört puan takım içinde olumlu bir havaya sebep oldu. Amed Sportif Faaliyetler maçını mutlaka kazanmak istiyoruz. Kadroda yine rotasyon yapma durumumuz var, maça göre bir kadro çıkaracağız. Karşılaşmadan galip ayrılacağımıza inanıyoruz. Önümüzdeki tüm karşılaşmalardan istediğimiz puanları alarak ligde kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan UÇAR