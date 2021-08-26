Gümüşhanespor'dan transfer atağı
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Gümüşhanespor'dan transfer atağı

Gümüşhanespor'dan transfer atağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezonda TFF 3.lig, 3.grupta mücadele edecek olan Gümüşhanespor'da transfer yasağının kaldırılmasının ardından teknik heyet yenilenirken bugüne kadar 17'si dış 5'i iç transfer olmak üzere toplam 22 futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Yeni sezonda TFF 3.lig, 3.grupta mücadele edecek olan Gümüşhanespor'da transfer yasağının kaldırılmasının ardından teknik heyet yenilenirken bugüne kadar 17'si dış 5'i iç transfer olmak üzere toplam 22 futbolcuyla sözleşme imzalandı.

Transfer yasağını kaldıran Gümüşhanespor ligin başlamasına sayılı günler kala hızlı bir atılım yaparak çok sayıda oyuncuyu renklerine bağladı.

Teknik direktörlük görevine Ekrem Onuk'u getiren kulüp kaleci antrenörlüğüne Levent Çekal'ı, yardımcı antrenörlüğe Mehmet Yılmaz'ı ve atletik performans antrenörlüğüne Nevzat Kafadaroğlu'nu getirdi.

Oyuncu kadrosunu da yenileyen Gümüşhanespor'da şuana kadar 17 dış transfer gerçekleştirilirken kırmızı-beyazlı formayı terleten 5 eski oyuncuyla da sözleşme yenilendi. Transfer sürecinin devam ettiği ve yeni transferlerin devam edeceği öğrenildi.

Kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza atan Gümüşhanespor kaptanı Tekin Adar ise transfer yasağının kaldırılması sürecinde fedakarlık gösteren takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde kulüp yöneticileri Fikret Orak ve Erol Ocaklı'nın katıldığı imza töreninde yeni sözleşmeye imza atan Adar, "Gümüşhanespor son 4 yıldır ekonomik olarak zor günler geçirdi. Yapılan kongrelerin son ikisinde ise başkan adayı da çıkmadı. Belediye Başkanımız Ercan Çimen kulübe destek oldu, yönetim oluşturuldu. Ligde kalmak, transfer yasağını kaldırmak için büyük uğraş verdi. Yeni yönetimimizin iyi niyetini gören ve transfer yasağının açılması için alacaklarından feragat gösteren tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gümüşhanespor yaşamalı ki binlerce futbolcu kardeşimize ekmek kapısı olsun, destek olsun. Gümüşhanespor yaşasın ki şehirdeki sporseverlerin gurur olmaya devam etsin" ifadelerini kullandı.

Gümüşhanespor formasını 190 defa terleten takım kaptanı Tekin Adar, kırmızı beyazlı forma altında 41 gol atıp ve 62 asist yapma başarısı gösterdi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhanespor'dan transfer atağı
Gümüşhanespor'dan transfer atağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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