Gümüşhanespor'da teknik direktör Köprülü: Ligde kalmak istiyoruz
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Gümüşhanespor'da teknik direktör Köprülü: Ligde kalmak istiyoruz

Demirören Haber Ajansı / Sinan UÇAR - Haberler | Spor
Gümüşhanespor'da teknik direktör Köprülü: Ligde kalmak istiyoruz

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Sezgin Köprülü, "Sezonun geri kalan her bir maçına tek tek bakarak istediğimiz puanları almaya çalışacağız. Önümüzdeki tüm karşılaşmalardan istediğimiz puanları alarak ligde kalmak istiyoruz" dedi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor'un teknik direktörü Sezgin Köprülü, "Sezonun geri kalan her bir maçına tek tek bakarak istediğimiz puanları almaya çalışacağız. Önümüzdeki tüm karşılaşmalardan istediğimiz puanları alarak ligde kalmak istiyoruz" dedi.

Teknik direktör Sezgin Köprülü, Gümüşhanespor'un deplasmanda karşılaşacağı Uşak Spor A.Ş maçının hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek, "Takıma ilk geldiğim andan itibaren teknik ekibimizle oyuncularımıza yönelik hem fiziksel, hem zihinsel tespitler yaptık. Futbolcularımızla yapmış olduğumuz bire bir görüşmelerde olumlu geri dönüşler aldık. Oyuncularımız maalesef, gerek sezonun yorgunluğu, gerek kamp süreci geçirememe gibi durumlardan kaynaklı zaman zaman eksiklikler yaşıyorlar. Fakat bu tür durumlar giderilmeyecek durumlar değil. Bakıldığında önümüzde kısa bir zaman var, bu tarz eksiklikler seviye seviye yapılacak antrenman ve görüşmelerle atlatılacak durumlar. Saha içi ile ilgili teknik ekibimizle yapmış olduğumuz antrenman planlamalarımızda ise hem kendi oyunumuzu pekiştiriyoruz, hem de rakibin oyunu ve oyuncu grubuna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Tabi bunları yaparken dikkat etmemiz gereken bir durum var, bu da sağlık durumu. Futbolcularımızın sakatlanmaması için önlemler alıyoruz ve çalışmalarımızı bu düzeyde gerçekleştiriyoruz. Sezon boyunca yaşanılan sportif başarısızlık ve takımın ligde ki sıralama olarak bulunduğu konum futbolcuları haliyle olumsuz etkilemiş durumunda. Sonuçta oyuncularımızda insan, onlarında duyguları var. Biz oyuncularımızı dinleyerek, anlayarak yardımcı olmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Yöneticilere de teşekkür eden Köprülü, "Gerek oyuncularımıza gerek bizlere tüm desteği imkanlar doğrultusunda sağlıyorlar. Büyük bir çaba ve gayret içerisindeler. Bu birlik ve beraberlik umut verici bir durum. Sınırsız, koşulsuz vermiş oldukları destek bizim işimizi daha da kolaylaştırıyor. Sezonun geri kalan her bir maçına tek tek bakarak istediğimiz puanları almaya çalışacağız. Gümüşhanespor'umuz kuruluşundan bugüne her zaman sahaya kazanmak için çıkmıştır ve bundan sonra da bu hep böyle olacaktır. Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağımız Uşak Spor A.Ş maçından istediğimiz sonucu alarak döneceğimize yürekten inanıyorum" dedi.


- Şhane
Gümüşhanespor'da teknik direktör Köprülü: Ligde kalmak istiyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan UÇAR

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