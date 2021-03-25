Gümüşhanespor'da Sezgin Köprülü imzayı attı
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Gümüşhanespor'da Sezgin Köprülü imzayı attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Gümüşhanespor'da Sezgin Köprülü imzayı attı

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve ligde son sırada zor günler geçiren Gümüşhanespor'da teknik direktörlük görevine Sezgin Köprülü getirildi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve ligde son sırada zor günler geçiren Gümüşhanespor'da teknik direktörlük görevine Sezgin Köprülü getirildi.

Hafta sonu sahasında Şanlıurfaspor'a 4-0 mağlup olduktan sonra bu sezonki 4. teknik direktör Tolgay Kerimoğlu ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktörlük görevine şehrin yetiştirdiği önemli isimlerden Sezgin Köprülü'yü getirdi. Kulübün Tekke köyünde bulunan tesislerinde 1,5 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Köprülü, özlemini çekip hayalini kurduğu Gümüşhanespor'a yeniden döndüğü için gururlu olduğunu söyledi.

Gümüşhanespor'un daha önce birçok kademesinde görev aldığını hatırlatan Köprülü, "Bugün tekrardan beni hayallerimle buluşturan Belediye Başkanımız Ercan Çimen'e ve değerli yöneticilerimize şükranlarımı iletiyorum. İşimiz çok zor, biliyoruz. Allah'ın izini ile bu zorlu süreçten alnımızın akı ile çıkacağız. Vizyonu çok yüksek yöneticilerimiz ve kaliteli bir oyuncu grubumuz var. Hep birlikte elimizi taşın altına koyarak Gümüşhanespor'umuzu istediğimiz yerlere taşıyacağız. Kulübümüzün her zaman yanında olan taraftarlarımız bize sonuna kadar inanıp, oyuncularımızı destekleyerek bu zorlu yolda hedeflediğimiz yere varmak için bizlere yardımcı olacaktır. Çıkmış olduğumuz bu yolda sonuna kadar mücadele edeceğiz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun" dedi. - GÜMÜŞHANE

Gümüşhanespor'da Sezgin Köprülü imzayı attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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